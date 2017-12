Zklamání týdne: Michal Horáček. Komentář Petra Holce

Předvolební kampaň dokáže z lidí vytáhnout to nejhorší, jak u nás už půlrok vidíme nejdřív díky sněmovním a nyní i prezidentským volbám. Poslední dobou se v tomto ohledu slušně daří i Michalu Horáčkovi, někdejšímu prezidentskému kandidátovi dobra, jenž se nyní mění v akčního oportunistu a vybarvuje do lehce strašidelného kýče. Takže sem tam hrdě zruší nástěnku na TV Barrandov nebo napíše dopis premiérovi Andreji Babišovi.

Ano, není jistě snadné trumfnout vánoční zaťatou pěst prezidenta Miloše Zemana, i když bych se jí na rozdíl od „expertů“ na nonverbální komunikaci moc nebál. Zemana netrápí přetlak fyzické síly a třeba jen během svého méně vánočního projevu svíral v dlani léky – co kdyby náhodou? I Horáček ovšem národu rozdal své vánoční poselství, když pro server Českého rozhlasu sepsal vlastní novoroční projev.

Bývalý novinář, sázkař, podnikatel a taky stvořitel kýčovitého mýtu o sobě se v duelu s Jiřím Drahošem skromně pochlubil, že skoro všichni máme doma nějakou jeho desku nebo knížku. Měl by tedy literární laťku držet přece jen o něco výš než Zeman, jemuž obsah i forma nebezpečně žlučovatí. Ostatně Horáčkovy hudební texty u nás určitě patří k tomu nejlepšímu. Horší už to ale je s lyrikou jeho prezidentské kampaně.

Horáček, jenž je doma v Roudnici známý spíš pohrdáním místních kvůli horšímu (hezkému českému) estetickému vkusu, vsadil už od začátku na falešně líbivý kýč o všech dobrých lidech a jejich ještě lepších příbězích a ve svém novoročním poselství ještě přitvrdil muziku. Všem nám s úctou poděkoval za všechno, co jsme v uplynulém roce udělali – ať už to bylo cokoli.

Škoda proto, že se třeba Jiří Kajínek stal jen novou národní hvězdou, jíž si všimli i v zahraničí, a nestačil jako Horáček kandidovat na prezidenta – to by byl příběh! Našláputo má totiž slušně a jak sám řekl, za pár měsíců na svobodě nespáchal žádný zločin. Vlastně tak splňuje základní kritéria. Podle Horáčka jsme totiž všichni stejně dobří.

„Všichni jsme občané své země a hlas každého z nás je stejně cenný. Na tom musíme trvat,“ píše ve svém vánočním poselství. Ano, něco na ten způsob bývá i principem demokracie, pokud jako maďarský premiér Viktor Orbán neobdivujete „řízenou“ demokracii. Nebo aspoň na papíře: hlas každého z nás se počítá stejně, přinejmenším ve volbách. Horáček to ale nemyslí v tomto politickém smyslu: podlě nej si prostě máme stejně vážit hlasů „xenofobů“ i „sluníčkářů“, jen jim tak nemáme říkat. I sebehorší názor je podle něj stejně dobrý.

Fakt? V praxi to totiž znamená zhruba následující: ke každému dobru pusťme i hlas zla, i to má stejnou cenu. Každá debata třeba o migraci si tak zaslouží vyvážit stejně cenným hlasem, že máme všechny muslimy namlít do moučky. Nebo jinak: každý žid si zaslouží svého Hitlera. Je to starý, dobrý a z historie osvědčený princip vedoucí do koncentráku nebo gulagu. Rozum nemá stejnou cenu jako hloupost, i když se to hlavně z televize nebo interentu nezdá. A stejně tak není díky xenofobům stejně cenná ani xenofobie.

Samozřejmě pokud zrovna nekadidujete na prezidenta, protože právě pak se i xenofobie počítá úplně stejně cenně. Horáček ve svém projevu píše, že nechce být sjednotitelem nebo smiřitelem, a proto nám do nového roku přeje „dobrý a plodný spor“. Proč ne: ohledně národního sjednotitelství a smiřitelství nám celkem stačí jeden knihovní foch Aloise Jiráska. Anebo nově i Jiří Drahoš coby „apolitický svorník“.

Sporu ale máme poslední dobou víc než dost a ten plodný nám nějak nejde - a zvlášť se Zemanem na Hradě. To jako by v Česku spor spíš jen plodil. Podobně plodná ale začíná být i Horáčkova volební kampaň. Ze známého textaře se stal díky brzké kandidatuře první antiZeman, tuhle automatickou roli mu ale záhy sebral Drahoš. Je vědec a vědcům prostě věříme podobně jako hercům a sportovcům, i když jako on nemají skoro žádný názor. Ten ale ve skutečnosti radši nemá ani Horáček. Tedy kromě toho, že ve volbách všichni máme stejně cenný hlas: jeden.