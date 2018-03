Robotická auta jsou v ohrožení. Nehoda Uberu může zbrzdit jejich nasazení do provozu

I přes okolnosti, za jakých se nehoda odehrála, vyvolalo nešťastné úmrtí 49leté ženy otázky, zda jsou samořiditelná auta vyspělá natolik, aby se mohla prohánět v běžném provozu. Jedním z hlavních argumentů pro rozvoz osobních automobilů, které se obejdou bez řidiče, je totiž fakt, že mohou silniční provoz učinit daleko bezpečnějším. Vedle toho robotická auta zjednoduší osobní přepravu i postiženým nebo starším lidem. Jak se ale ukazuje, i chytré technologie nejsou všemocné a mají své limity.

Tragická premiéra: Ženu v Americe zabilo samořídící auto Uberu, poprvé v historii

Jedním z důsledků pondělní nehody může být zvolnění tempa, jakým jsou tyto technologie prosazovány. "Doufejme, že Kongres zpozorní a přestane horlivě protěžovat tuto zatím nepřipravenou technologii," řekla pro web britské televize BBC profesorka Miss Cummings z Duke Univerzity v Severní Karolíně.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ