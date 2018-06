Stát připravuje zavedení dotací na elektromobily pro občany, čeká se jen na souhlas ministra

Ministerstvo životního prostředí zvažuje zavedení dotací na pořízení elektrovozu pro občany. Na konferenci zpravodajského serveru INFO.CZ věnované klimatické změně to řekl Pavel Zámyslický, vedoucí programu energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí (MŽP). V současné době jsou dotace na elektromobily přístupné jen podnikatelům a obcím.

„Uvažujeme i o zavedení tohoto programu pro občany. Nejspíše by se nejednalo o úplně masivní program, ale chtěli bychom jej vytvořit a pokrýt tak všechny segmenty,“ uvedl na klimatické konferenci zpravodajského serveru INFO.CZ Pavel Zámyslický z MŽP.

Zámyslický dodal, že pokud tento plán nalezne oficiální podporu u ministra, mohl by být spuštěn ještě letos, případně příští rok. Peníze na něj údajně jsou, dotace by byly financovány z prodeje emisních povolenek.

Podle nedávného průzkumu poradenské společnosti EY je vysoká pořizovací cena hlavním argumentem, který Čechy od nákupu elektrovozu odradí. Další překážky pak představuje i omezený dojezd a dostupnost nabíjecích stanic.

Všechny tyto překážky by ale měly v příštích letech vymizet, na což reagují zařazováním elektrovozů do svých portfolií i automobilky. Třeba mladoboleslavská Škoda Auto chce do roku 2025 nabízet deset vozů v elektrifikované verzi.

V České republice bylo loni zaregistrováno 271 tisíc nových vozů. Elektromobily a hybridy zaznamenaly sice z hlediska typu pohonu nejstrmější nárůst, nicméně na celkových číslech se podílejí zatím asi jedním procentem. Elektromobilů bylo zaregistrováno 307, hybridů 2826.

Celosvětově se však loni prodalo přes milion elektromobilů, uvádí data Mezinárodní agentury pro energii. Agentura odhaduje, že do roku 2030 bude v provozu 125 milionů elektromobilů, pokud se politici větší měrou zasadí o plnění globálních cílů v ochraně klimatu, může tento počet vzrůst až na 220 milionů.

