ANALÝZA: Jaromír Soukup hraje s Číňany hru, kterou zatím nemůže prohrát | info.cz

Z pozvánky vyplývá, že Soukup se chystá navýšit podíl v obou firmách na úkor společnosti China International Group Corporation Limited. Ta spadala pod čínskou CEFC, ale akcionářská práva v současnosti vykonává čínský gigant CITIC, který aktivity CEFC v Česku přebral nebo postupně přebírá. Ve společnosti Empresa Media Soukup vlastní celkem 51 procent a v Médee 70 procent. Pokud by se mu podařilo navýšit základní jmění, jeho podíl by citelně vzrostl.

Aby se mediálnímu magnátovi a moderátorovi nepřeberného množství pořadů televize Barrandov jeho plán vydařil, potřebuje, aby Číňané nevyužili takzvaného předkupního práva, které v obou společnostech mají, přičemž z hlediska mediálního trhu je Médea ta důležitější. Podle informací INFO.CZ se zástupci čínského investora prvního dne valné hromady nezúčastnili, ale „začali podnikat kroky, které mají Soukupovo plánované navýšení podílu zkomplikovat“.

Pokud by čínský investor využil svého předkupního práva v Médee a chtěl si uchovat svůj 30procentní podíl, musel by do firmy poslat 85,8 milionu korun v hotovosti. Kdyby to neudělal, Soukup by mohl bez větších problémů navýšit jmění společnosti kapitalizací pohledávky ve výši 200 milionů korun, kterou má vůči Médee a jeho podíl by tak vzrostl až na 85 procent. V podstatě stejným způsobem by mohl navýšit i podíl v Empresa Media.

Číňané jsou z mnoha důvodů v nezáviděníhodné situaci a Soukup má momentálně jednoznačně navrch. Už v pozvánce na valnou hromadu stojí, že může kapitalizovat své pohledávky, o možnosti kapitalizace pohledávek Číňanů se nepíše ani slovo. Je otázkou, zda čínský investor nějaké pohledávky má, ale vzhledem k tomu, že podle informací INFO.CZ v minulosti firmám Jaromíra Soukupa poskytl provozní úvěr ve výši zhruba 220 milionů korun, to lze předpokládat.

Největší kouzlo ovšem spočívá ve svolání náhradní valné hromady. Ta se v tomto případě může (na rozdíl od standardní valné hromady) konat i bez ohledu na účast menšinového akcionáře. Soukup tak může o navýšení základního kapitálu v Médee rozhodnout bez ohledu na Číňany. Stačí mu k tomu 66 procent hlasů, kterými v současnosti bezpečně disponuje. Ukazuje se, že původní CEFC zjevně udělala chybu, když si při koupi podílu v Médee nezajistila, aby Soukup nemohl přijmout některé zásadní změny bez jejího souhlasu.

Kdyby se Číňané rozhodli, že využijí svého předkupního práva, znamenalo by to, že Soukupovi pošlou téměř 86 milionů korun v hotovosti. Otázkou je, zda se jim vůbec chce takovou anabázi podstupovat, zástupci CITIC na dotazy INFO.CZ nereagovali.

Investice do Soukupových firem je pro Číňany každopádně hodně ztrátová. Podle informací INFO.CZ za podíly mediálnímu magnátovi zaplatili zhruba 770 milionů korun a k nim ještě musíme připočíst 220 milionů korun provozního úvěru. Soukupovi se tak podaří s Číňany velmi pravděpodobně „vyběhnout“ a buď získat hotovost na uhrazení některých pohledávek, případně navýšit podíl v Médee na 85 procent. Otázkou je, čemu dá přednost a jakou má zvýšení podílu ve společnosti reálně cenu.