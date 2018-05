Banka navrhuje prohlášení úpadku. Společnost Veba chce uhradit ztrátu z minulých zisků

Textilní společnost Veba Broumov, která nyní čelí insolvenčnímu řízení, chce loňskou ztrátu 144,5 milionu korun účetně uhradit z nerozdělených zisků minulých let. Po úhradě ztráty zůstane podniku na účtu nerozděleného zisku 247 milionů korun. Vyplývá to z pozvánky na valnou hromadu, která by měla 20. června projednávat loňské výsledky a vypořádání ztráty. Veba patří s 800 zaměstnanci k největším českým textilkám, do insolvenčního řízení ji poslala 4. května banka Raiffeisenbank, u níž má podnik nesplacené úvěry 260 milionů korun.