Byznys budoucnosti? Hotely. Jen nepatrná část světa vlastní cestovní pas

Prodej pražského ikonického hotelu Intercontinental z konce loňského roku patří mezi jeden z nejzajímavějších realitních obchodů posledních let. Jeden z nejcennějších pozemků v Praze i s pětihvězdičkovým hotelem koupila skupina R2G Oldřicha Šlemra spolu se zakladateli Avastu Eduardem Kučerou a Pavlem Baudyšem. „Hotelové investice v Evropě nabízí jedny z nejzajímavějších zhodnocení a také mohou být spojeny s relativně nízkým rizikem,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ David Nath, vedoucí hotelového týmu pro střední a východní Evropu ve společnosti Cushman & Wakefield, která pro celou transakci zajišťovala poradenství.

Čím je celá transakce výjimečná?

Transakce je výjimečná svým objemem a řadí se na 10. místo mezi všemi Real Estate transakcemi v regionu střední a východní Evropy včetně Turecka, Ruska a Ukrajiny za rok 2018. Dále je výjimečná tím, že se jedná o ryze českého investora a tento klenot mezi hotely se vrací zpět do českých rukou, a to i přes rostoucí konkurenci z řad velkých institucionálních investorů ze zahraničí, kteří jsou stále aktivnější v nákupech hotelů ve střední a východní Evropě a zvláště v Praze. U většiny nedávných transakcí byly hotely koupeny zahraničními investory – Sheraton Prague, Sugar Palace, Marriott Prague, Hilton Old Town Prague, Mama Shelter Prague atd.

Kdybyste vybrali největší hotelové realitní „dealy“ posledních let, kam prodej Intercontinentalu patří?

Jednoznačně se řadí na první pozici, co se týká celkové výše transakce v hotelovém segmentu, která byla kdy realizována v regionu střední a východní Evropy. Zároveň tvoří skoro polovinu všech hotelových transakcí, které se uskutečnily za celý rok 2018 ve stejném regionu.

Je možné v regionu najít alespoň jednu transakci, která se svým objemem blíží té pražské?

V roce 2018 to byl například prodej hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge v Budapešti americkému investorovi či prodej Sheraton Hotelu v Praze investorovi z nordického regionu. Nicméně stále je celkový objem investic v hotelovém sektoru za rok 2018 o skoro polovinu nižší, než byl v roce 2017. Rok 2017 byl pro hotelové investice ve středoevropském regionu robustní z pohledu výše investic a činil 908 milionů eur (můžeme zmínit například prodej portfolia Vienna House Hotels, Radisson Blu Hotel Complex v Bukurešti či Hotel Marriott Prague, apod.).

Co obnáší poradenství při tak velké transakci?

Vycházíme z faktu, že hospitality tým Cushman & Wakefield dominuje středoevropskému trhu CEE v objemu zrealizovaných transakcí (80 procent všech středoevropských hotelových transakcí za posledních 5 let). Trh sledujeme dlouhodobě a vnímáme potřeby klientů i investorů v hotelovém sektoru ale i mimo něj. Výborně se nám daří přivádět do hotelového sektoru investory s tradičním investičním zaměřením na kancelářské budovy či retail. Cushman & Wakefield je zkrátka vedoucím hráčem ve všech sektorech realitního trhu v České republice.

Dobře, ale co vás odlišuje od konkurence?

Máme jako jediná nadnárodní realitní poradenská společnost specializovaný tým na hotelovou oblast dlouhodobě přímo v České Republice. Existujeme na trhu již přes 12 let. Díky tomu máme výborné vztahy s místními investory, znalost trhu a byli jsme tak schopni rychle identifikovat s kupujícím potenciál, který akvizice do Intercontinental Hotelu skýtá a poskytnout mu veškerý možný komfort při komplexní komerční a technické analýze této transakce. Jedním z obecně nejdůležitějších elementů při tak velké transakci je nicméně transparentnost na straně prodávajícího tak, aby mohla být samotná nemovitost a vlastnický zájem v ní kupujícím řádně revidovány, co se týče právního, komerčního, technického a daňového pohledu.

Vidíte ještě podobně zajímavý objekt hotelového typu v Česku?

Na českém trhu není mnoho takových hotelových příležitostí. Díky našemu týmu jsme ovšem schopni příležitosti najít a připravit pro investora ideální obchod. Vzhledem k několika hotelovým transakcím, které stále probíhají v několika městech středoevropského regionu očekáváme opět silný rok 2019, pokud jde tedy o celkovou výši investic v hotelovém sektoru. Nicméně žádná obdobná transakce typu Intercontinental se zatím nerýsuje. Je také třeba dodat, že je zde několik hotelových projektů, které budou postupně otevírány v letech 2020 až 2022.

Nabízí hotelový sektor (nemovitosti) dlouhodobé zhodnocení?

Zcela určitě. Ne mnoho lidí zrovna ví, že hotelové investice v Evropě nabízí jedno z nejvyšších zhodnocení a také mohou být spojeny s relativně nízkým rizikem. Hotely jsou zajímavé investice, protože nabízejí široké varianty investičních a operačních struktur s různým spektrem návratnosti a rizik.

Každý si asi zajímavé zhodnocení představuje nějak jinak. Můžete prozradit, na jaké úrovni se pohybujeme u hotelů?

Například podle MSCI indexu investice do hotelu s nájemní strukturou generovaly v posledních třech letech návratnost přes deset procent, což je staví na druhého místo za investice do industriálních nemovitostí a před návratností z investic do kanceláří, retail sektoru a podobně. Navíc statistiky ukazují, že z dlouhodobého hlediska je tento typ investic stabilnější a méně náchylný na propady návratnosti. U přímo řízených hotelů pod manažerskou smlouvou, případně s franšízou si investor sice bere vetší riziko, výrazně vyšší je pak i návratnost.

Žádný strom ovšem neroste do nebe. Je globální růst turistického průmyslu dlouhodobě udržitelný?

Růst je skutečně enormní. V roce 2017 mezinárodní turismus globálně zaznamenal růst sedm procent, z toho Evropa pak osmiprocentní růst. To je skoro třikrát více, než UNWTO předpovídalo pro Evropu v roce 2016. Střední třída spíše než do materiálních hodnot investuje své prostředky do zážitků (dle nejnovější studie je růst v této oblasti až čtyřnásobný). Když si k tomu vezmeme fakt, že u dvou nejlidnatějších států světa nyní pouze devět procent populace Číny disponuje cestovním pasem a v Indii je to jen 5,5 procenta, je nasnadě, že po očekávaném růstu držitelů pasů v obou zemích dosáhne mezinárodní turismus (a s tím i ten evropský) nových rekordních hodnot. Z toho budou především profitovat města s velkým podílem mezinárodního turismu, jakým je například Praha.