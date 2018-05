Ceny pohonných hmot v Česku opět vzrostly, zvyšují se již šestý týden v řadě

Nejvyšší ceny platí i nadále motoristé v Praze. Litr naturalu vyjde v hlavním městě v průměru na 32,25 koruny, nafta na 31,30 Kč/l. V žádném jiném kraji se průměrná cena benzinu přes 32 korun nedostala a také diesel nikde jinde nestojí více než 31 korun.

Naopak nejlevněji se tankuje na jihu Čech. Průměrná cena benzinu v Jihočeském kraji je 30,94 Kč za litr, naftu zde řidiči natankují v průměru za 29,92 koruny za litr. Méně než 30 korun zaplatí za litr nafty ještě v Královéhradeckém a Ústeckém kraji.

Podle analytiků bude zdražování pohonných hmot pokračovat i v následujícím týdnu. „Bude však výrazně pozvolnější než v uplynulých týdnech. Aktuálně českým řidičům nejvíce škodí vývoj kurzu koruny vůči dolaru. Jen za uplynulý týden koruna oslabila o dvě procenta, což navyšuje náklady čerpacích stanic na pořízení vstupních surovin,“ uvedl analytik společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Benzin a nafta se na komoditní burze v Rotterdamu obchodují v dolarech. Slabší koruna je proto při přepočtu na českou měnu prodražuje.

Cena ropy Brent, ze které se pohonné hmoty vyrábějí, se stále pohybuje nejvýše od konce roku 2014. V té době stál litr benzinu průměrně 35,20 Kč. Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka je tak do léta prostor pro další zdražování. „Ceny by se mohly zvednout až o 30 haléřů,“ podotkl Tomčiak. Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda nevylučuje, že by do prázdnin mohl benzin zdražit až do pásma od 34,60 do 34,80 Kč.