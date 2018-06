Chaos v Evropě: Spadla síť platebních karet Visa, transakce hlásí chybu i v Česku

Rozsah problémů zatím není známý, na twitteru si ale na problémy s placením v obchodech nebo na benzinových pumpách stěžují klienti z různých zemí Evropy. „Registrujeme, že neproběhla dvě procenta transakcí, které naši klienti dnes odpoledne provedli kartami VISA,“ řekl ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

As if Visa has stopped working right when I'm gonna do the food shop. Aye very good. I'll just eat lentils and raisins for tea. — Mel Burt (@raisethewaves) June 1, 2018

Visa ve svém prohlášení uvedla, že některé platby kartou Visa momentálně nejsou v některých místech Evropy možné. Společnosti Paymentsense, která poskytuje obchodní služby pro víc než 60 tisíc společností v Velké Británii a Irsku na sociální sítě napsala, že jí Visa informovala, že má problémy s autorizací plateb od 14:36 hodin místního času. V posledních minutách už ale podle ní začaly platby znovu procházet.

@bbcpm Re. VISA cards. Contactless via Visa failed on me 3 times. Have now seen 3 pending transactions for this on my account. People should check they've not paid multiple times if contactless Visa payments haven't apparently worked! — Three From Leith (@threefromleith) June 1, 2018

Mluvčí společnosti Marks & Spencer pak uvedl, že v jejích obchodech v tuto chvíli není vůbec možné karty Visa přijímat. Banky Barclays a Bank of Ireland vybídly své zákazníky, aby si vybírali hotovost v bankomatech, na ty současný výpadek vliv nemá.

Obchodní řetězec Tesco informoval, že jejich terminály přijímají čipové karty, problémy nastávají jen u bezkontaktních plateb. Mastercard se s žádnými výpadky nepotýká

