Čínské firmy posílají do Evropy nástroje na diagnostiku koronaviru. Mezi nimi i Huawei | info.cz

Technologii od Huawei nejdříve dostala Itálie a nově i Irsko, jehož vláda v minulosti firmu těžce kritizovala. „Covid-19 nezná žádné hranice, nezná žádnou národnost a jsme v tom všichni společně. V Irsku jsme už 15 let a uděláme všechno, co je třeba, abychom pomohli. A uděláme to, co děláme i v dalších evropských zemích, v nichž působíme,“ řekl deníku Irish Times zástupce šéfa Huawei Irsko David Kenny.

Technologie Huawei je postavena na počítačové analýze lékařských snímků, klinických informací a laboratorních výsledků, aby lékaři mohli přesněji rozlišovat mezi časnými, pokročilými a těžkými stádii COVID-19, což usnadňuje včasný screening a prevenci, popřípadě kontrolu. „Pro potvrzené případy v nemocnicích může tato asistenční služba AI provádět registraci a kvantitativní analýzu dynamických dat 4D více opakovaných kontrol v krátkém časovém období, což lékařům pomáhá efektivně vyhodnotit stav pacientů a účinky léčby,“ uvádí firma.

Huawei ovšem není jedinou čínskou firmou, která posílá svoji technologii do Evropy. Další z nich je Alibaba, která evropským nemocnicím nabízí podobný nástroj jako Huawei. První zásilky by podle agentury Bloomberg měly dorazit do Itálie a Francie. Zůstává otázkou, zda nakonec podobné technologie nepřijmou i Spojené státy, protože tamní vláda odložila na květen plánovaný zákaz obchodování s Huawei.

„Alibaba a další soukromé společnosti jsou posly čínské vlády, aby splnily dlouhodobý plán a ukázaly, že jsou spojencem Evropy. Je to zároveň vzkaz Spojeným státům, že Evropě nedokážou pomoci,“ řekl agentuře Bloomberg Antoine Bondaz z Nadace pro strategický výzkum v Paříži.