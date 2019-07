Cla na automobily znovu ve hře. EU spřádá plán, jak zastavit Trumpa | info.cz

Že se ve vztazích mezi USA a Evropskou unií blíží horší časy, varovala dosavadní eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Ta prohlásila, že Spojené státy pravděpodobně brzy zavedou cla na evropské zboží v hodnotě až 25 miliard dolarů (více než půl bilionu korun). EU je podle Malmströmové připravena reagovat odvetnými cly na americké zboží v hodnotě 35 miliard eur (téměř 900 miliard Kč).

Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) už v dubnu hovořil, že cla by byla odvetou za subvence pro výrobce letadel Airbus. USA se nově nelíbí ani daň, kterou některé evropské země uvalují na technologické giganty.

List Politico navíc na základě hovorů se sedmi představiteli Evropské komise a evropskými diplomaty napsal, že Trumpova administrativa zřejmě na podzim zavede cla na dovoz automobilů. Těmi hrozil především kvůli z amerického pohledu negativní obchodní bilanci s EU. Trumpovi se nelíbí ani obchodní deficit, který mají USA s Německem, jež těží právě z automobilového průmyslu. „Trump věří, že konfrontace s cizími zeměmi mu přinese hlasy,“ komentoval pro server Gary Hufbauer z washingtonského Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiky.

Cla na auta jsou od nástupu Donalda Trumpa do funkce jedním z evergreenů transatlantických vztahů. Trump jimi hrozí, zatím je ale ještě nezavedl. Naposledy své rozhodnutí odložil v květnu. Od té doby panuje křehké příměří. Podle původního Trumpova oznámení by mohlo skončit v listopadu letošního roku.

Že Spojené státy přitvrdí, naznačil listu i americký velvyslanec při EU Gordon Sondland, jenž řekl, že Brusel by se měl připravit na „méně přání a více akce“. Cílem administrativy je přitom zásadní posun ve vyjednávání obchodní dohody mezi unií a USA. K tomu je ale zatím daleko. Obě strany se neshodnou, zda by dohoda o volném obchodu měla zahrnovat i zemědělství.

Na tom trvá právě Washington, který potřebuje voličům v zemědělských oblastech USA nabídnout úlevu v době, kdy doplácí na obchodní válku s Čínou. EU je ale striktně proti. Změna zřejmě nenastane ani po nástupu nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Sondland ji sice označuje za „zlatou příležitost“, ve skutečnosti má ale von der Leyenová svázané ruce. Zahrnout do jednání zemědělství odmítají členské státy.

To je přitom klíčové, neboť právě ony dávají EK mantinely, kam až může ve vyjednávání ustoupit. Spor o zemědělství přitom odráží nesoulad mezi unijním francouzsko-německým motorem. Zatímco Berlín, pro nějž by bylo zavedení cel na automobily tvrdou ranou, by byl k ústupkům svolnější, Paříž je odmítá. „Pokud bude politická vůle, mohli bychom nalézt řešení do konce roku,“ komentoval věc německý ministr financí Peter Altmaier během návštěvy Washingtonu.

V evropských institucích se ale mluví o jiné variantě, na níž upozornila agentura Bloomberg. Podle jejích zdrojů chtějí zástupci EU zvolit zdržovací taktiku. Věří, že drobnějšími ústupky ještě více oddálí Trumpovo rozhodnutí a americký prezident následně nebude chtít zavádět cla před prezidentskými volbami a rozhněvat tím voliče, kterým zdraží zboží. Sázka na americké volby má přitom ještě druhou linii uvažování. Trump by podle představitelů unie mohl být natolik zaneprázdněn volební kampaní, že by mu nezbýval čas věnovat se ještě tlaku na EU.

I kdyby strategie unijních představitelů vyšla, celý plán stojí a padá s dalším angažmá Donalda Trumpa v Bílém domě. EU věří, že Trump post neobhájí a nová demokratická administrativa zvolí k transatlantickým vztahům zcela jiný přístup.