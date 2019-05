Do hry o čtvrtého operátora vstupuje nečekaný hráč. Komárkova Sazka oprašuje staré plány | info.cz

Výběr čtvrtého telekomunikačního operátora, který chystá ministerstvo průmyslu, láká i nečekané byznysové hráče. Podle informací INFO.CZ bude jedním z pravděpodobných účastníků připravované aukce kmitočtů společnost Sazka, která spadá do impéria miliardáře Karla Komárka. Sazka dosud provozuje největšího českého virtuálního operátora Sazkamobil, který by se v případě úspěchu v aukci stal logicky operátorem klasickým. Sama Sazka přitom tyto informace nevyvrací a potvrzuje, že se o tuto možnost zajímá.

„V současnosti z pozice největšího virtuálního operátora analyzujeme připravovanou aukci. Až na základě zveřejnění finálních podmínek aukce se rozhodneme, zda se jí zúčastníme,“ řekl INFO.CZ šéf komunikace Sazky Václav Friedmann.

Komárkova myšlenka na vstup do souboje s velkými telekomunikačními operátory není úplně nová. Když ministerstvo průmyslu vyhlásilo aukci na volné kmitočty v roce 2013, přihlásila se tehdy i společnost Sazka Telecommunications, ale v aukci neuspěla. Podle informací INFO.CZ byl tehdy důvod velmi prozaický, firma z aukce odstoupila pouhé dvě minuty před jejím začátkem a umožnila tak uspět trojici tradičních český operátorů – O2, T-Mobile a Vodafone.

Tento scénář se nyní nemusí opakovat. Ministerstvo průmyslu pro INFO.CZ sice nepotvrdilo, že se do aukce chystá vstoupit Sazka, ale připustilo, že jedná i s domácími zájemci. „Jednáme a mluvíme o možnosti účasti v aukci s řadou potenciálních uchazečů. Kromě domácích jednáme s možnými zájemci například v USA, Koreji a v dalších zemích,“ uvedl šéf komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu Jan Piskáček.

Vláda chce, aby trh získal čtvrtého operátora v rámci aukce kmitočtů pro sítě 5G. Vedle třetiny z nabízených frekvencí by získal zároveň právo na takzvaný národní roaming. Mohl by tak působit v síti stávajících operátorů, dokud by se mu nepodařilo postavit vlastní infrastrukturu.