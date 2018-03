Ekonom pro INFO.CZ: Slávie bude patřit čínskému lidu, tamní vláda ale může chtít jiné investice

Prezident Miloš Zeman po návratu svých emisarů z Číny věří, že společnost CEFC bude v tuzemsku dál vlajkovou lodí čínských investic. Podle ekonomů ale může dojít k velkým změnám. Už kvůli tomu, že do firmy vstupuje čínský stát. „Pakliže se bude výrazným způsobem měnit majetková struktura CEFC, tak je dost pravděpodobné, že se bude měnit i strategie jejího investování. To se bude týkat nejen České republiky, ale všech investic po světě,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Vláda podle něj bude mít jen malý zájem o kluby nebo pivovary, do nichž CEFC investovala v Česku. Mohlo by dojít k další změně ve vlastnictví aktiv v ČR. Jedná se navíc v podstatě o zestátnění. „Já v této souvislost s nadsázkou říkám, že fotbalový klub Slávie bude opět patřit všemu lidu, nikoliv však českému, ale čínskému,“ dodává ekonom.

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro MF DNES vyjádřil o čínských investicích v Česku. Trojice Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a Jaroslav Tvrdík podle něj z Číny přinesla zprávu, že společnost CEFC bude nadále vlajkovou lodí čínských investic v tuzemsku. Souhlasil byste s takovým výhledem?

Co se týče společnosti CEFC, tak tam vzniká hned celá řada problémů. Ten zásadní spočívá v tom, že její představitel Jie Ťien-ming je vyšetřován. Společnost sama oznámila, že bude z vedení odejit, což ve výsledku znamená personální nestabilitu, protože se vyměňuje čelní představitel. Na nekontinuitu vývoje pak navazuje další zpráva. Podle Týdne by do společnosti CEFC měla vstupovat společnost CITIC Group, což je jedna z největších společností na světě a je částečně vlastněna čínskou vládou.

Pakliže se bude výrazným způsobem měnit majetková struktura CEFC, tak je dost pravděpodobné, že se bude měnit i strategie jejího investování. To se bude týkat nejen České republiky, ale všech investic po světě. V této souvislosti lze očekávat, že jestliže do firmy vstupuje vláda, tak se zřejmě bude dbát na strategické investiční záměry, což mohou být investice například v energetice.

Tím navazuji na oznámenou akvizici energetického gigantu Rosněfť. V něm má prodat svůj podíl švýcarská společnost právě CEFC. Investice tohoto typu zřejmě budou po vstupu nového investora prioritní. A naopak investice do nákupu nemovitostí, sportovních klubů nebo pivovarů, jak jsme to zatím viděli v České republice, by se mohly dostat na druhou kolej. To současné změny naznačují.

Co vlastně víme o společnosti CITIC Group? Do jaké míry je vlastněna čínskou vládou? Jde vlastně o znárodnění CEFC.

Já v této souvislost s nadsázkou říkám, že fotbalový klub Slávie bude opět patřit všemu lidu, nikoliv však českému, ale čínskému. Jestliže se potvrdí kapitálový vstup státní společnosti CITIC Group do CEFC, tak se samozřejmě jedná o posílení role státu, tedy o jakousi formu zestátnění. Tím se bude přeneseně zvyšovat i účast státu na majetku v CEFC samotné. To je určitě zajímavá informace. Když jsem si já osobně informace prověřoval, tak jsem nenašel zmínku, že by CITIC bylo sto procentně vlastněno státem, ale to, že tam má Čína výrazný podíl, jsem z několika zdrojů ověřil.

Současný vývoj v Číně ukazuje, že stát má obecně tendence zvyšovat svůj vliv nad tamním hospodářstvím. Co to znamená pro investice v Česku?

Dostáváme se na půdu určitých spekulací, protože do hlav čínských komunistů lze těžko nahlédnout. Nevíme, jaké jsou jejich skutečné záměry. Obecně je pravda, že čínská vláda se poslední dobou zaměřila na boj s předlužením a řada čínských investičních společností jím trpí. Jednou z nich je právě i CEFC.

Je možné, že budou vyvíjeny snahy, aby předlužené společnosti prodávaly část svého majetku, a tím začaly splácet své vysoké dluhy. V tomto kontextu je možné, že některá aktiva, která nemají strategický charakter, budou spíše prodávána. To by mohlo znamenat, že dojde k další změně ve vlastnictví aktiv v České republice.

Na druhou stranu je také možné, že když tak velká společnost jako CITIC vstoupí do CEFC, tak dodá nový kapitál. To by znamenalo, že se investiční aktivity naopak mohou rozšířit. Mám pocit, že zatím není ani v samotné Číně rozhodnuto, jaká bude konečná strategie.

Bude se prodávat, nebo nakupovat?

Jak je na tom CEFC v současnosti s finančními zdroji?

CEFC Europe, která působí v České republice, navýšila základní kapitál asi o 13,5 mld. korun, což je ale v investičních aktivitách, které mají v plánu, vlastně relativně malá částka. Je to dobrý signál, kterým chtějí ukázat finanční stabilitu, na druhou stranu je to pořád velmi nedostatečná částka.

Zároveň chce CEFC Europe posílit svou pozici například tím, že byla podpořena mateřskou CEFC China. Jsou zde vyjádření, že problém chtějí řešit, zbavili se Jie Ťien-minga, takže nějakým způsobem se o to snaží. Jak úspěšní budou, je v tuto chvíli otevřené.

Budoucnost hedvábné stezky

Prezident Zeman v rozhovoru dále uvedl, že by si přál, aby došlo k dalším „Sláviím“. Mluvil o navýšení podíl CEFC ve skupině J&T Finance Group. V jaké fázi tato investice je?

CEFC má v J&T v této chvíli zhruba deset procent a chtěla by navýšit podíl až na padesát procent. U této transakce je nicméně zajímavé, že zasáhla Česká národní banka. Zřejmě nebyla schopna dohledat původ peněz CEFC, proto transakci neschválila. CEFC se odvolala, takže případ nebyl vyřešen. ČNB proto ani nemohla ze živého případu poskytovat informace. Každopádně víme, že tam došlo k nějakému konfliktu, který bránil v uskutečnění transakce. Mezitím byla žádost stažena a spor už nebude potřeba dále řešit. V tuto chvíli není investice na stole.

Jestliže se nyní objeví nový investor – a protože společnost CITIC Group je gigantická a určitě má dostatek kapitálu na to, aby si koupila podíl v J&T – tak je možné, že transakce bude opět ve hře. A s kapitálem, který bude mít dohledatelný původ, ji bude možné provést.

Zmiňoval jste investici do energetického gigantu Rosněfť. Podle agentury Reuters ale jeho zástupci nesehnali při svém pokusu o kontakt s CEFC nikoho, kdo by s nimi komunikoval. Co to znamená?

Já to čtu tak, že v CEFC se nyní skutečně děje velká spousta změn, a to jak personálních, tak strukturálních. Sama CEFC bude stanovovat novou investiční strategii. Jelikož je Rosněfť opravdu velká investice, tak to bude samozřejmě jedna z prvních věcí, která se začne řešit. Takže v tuto chvíli CEFC pravděpodobně přezkoumává možnosti vstupu do této společnosti. Jakmile bude vědět, jak se zachová, tak bude i ochotnější ke sdílení informací. Nyní jsou ale zdrženlivější.

Pokud se na události podíváme globálněji, jak reálné je podle vás v současnosti budování nové hedvábné stezky?

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, co se dnes děje ve světě. Vidíme, že Spojené státy budují nové bariéry zahraničnímu obchodu a Čína si to nechce nechat líbit a uvažuje o protiopatřeních. Dějí se konflikty mezi mocnostmi, na které jsme dlouhá léta nebyli zvyklí. Je to zcela nová situace. Třetím velkým hráčem je Evropská unie. Ta se zatím drží stranou. Ale určitě je to příležitost pro ni, jak by mohla zvýšit svůj vliv v mezinárodním obchodě.

Ve chvíli, kdy na sebe bude Amerika a Čína uvalovat cla, tak je možné, že by výpadky vzájemného obchodu mohla nahradit právě EU. Pokud by se vytvořila hedvábná stezka mezi EU a Čínou a zvýšil by se vzájemný obchod, tak je to něco, na čem by vydělaly obě strany. Bylo by dobré, aby se podobné projekty realizovaly.

Druhou stranou mince je to, jaké konkrétní investice se budou realizovat a jakým způsobem. Ale v této chvíli můžeme říct jen to, že každá investice je vlastně pozitivní. Když se jedná jen o skoupení nějakého majetku, tak se vlastně uvolní prostředky pro stávajícího vlastníka, a ten může poté sekundárně investovat s penězi, které do té doby neměl. Může dojít k multiplikačnímu efektu.