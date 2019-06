Energetika se bude muset od základů změnit, tvrdí skotský vizionář mířící do Česka | info.cz

Skotská společnost Faraday Grid vstoupila do Česka v letošním roce. Rozhodla se zde založit inovační centrum a od Foxconnu odkoupila za nespecifikovanou sumu podniky Foxconn 4Tech, Foxconn DRC a FITA Energy Solutions.

„Energetika je globální segment. Nezaměřujeme se jen na Spojené království nebo Severní Ameriku. Chceme mít globální dosah. Evropa je velice důležitá. Jako firma rychle rosteme a hledáme způsoby, jak se rozšiřovat,“ vysvětluje pro INFO.CZ jeden ze zakladatelů Faraday Grid Mathew Williams.

Williams tvrdí, že společnost v Česku našla zemi, kde může spolupracovat se zavedeným týmem a být součástí technologického vývoje. Důvodem, proč třetí inovační centrum (po Edinburghu a Washingtonu zřídili právě v Česku) je také technicky zdatná a dostupná pracovní síla. Do budoucna by Faraday Grid rád expandoval i do dalších zemí kontinentální Evropy.

Williams je také autorem technologie, s níž chce Faraday Grid prorazit. Tzv. Exchanger má do budoucna nahradit dnešní transformátory a umožnit větší zapojení obnovitelných zdrojů včetně využívání bateriových systémů na ukládání vytvoření energie.

„Není to jen transformátor, ale je to systém, který má široký dopad. Je to hardware, firmware a software v jednom. Máme pod kontrolou efektivní hodnoty napětí, dokážeme odstranit harmonické zkreslení a udržet rovnováhu mezi jednotlivými fázemi. V tuto chvíli potřebujete asi pět nebo šest různých zařízení, abyste obsáhli to, co zvládne Exchanger, což je samozřejmě daleko dražší,“ popisuje Williams.

Faraday Grid na základě několika provedených simulací energetické sítě a systémů zjistil, že jeho řešení umožňuje v průměru zdvojnásobit přítok energie proti současnému stavu, aniž by ohrozilo stabilitu systému. Podle Williamse je to klíčové pro zajištění stabilní budoucnosti energetického sektoru.

„Co mohu posoudit, energetika se stává decentralizovanější, je více orientovaná na zákazníka a míří k dekarbonizaci. Vidíme nástup obnovitelné energie, což bude vyžadovat změny v samých základech systému, například využívání baterií,“ konstatuje s tím, že odhadnout, jak se bude odvětví dál vyvíjet je složité a je možné, že některé technologie, které se v budoucnu uplatní, ještě ani nebyly vynalezeny.

Williams věří, že se pomocí technologie Faraday Grid podaří přivést elektřinu i do míst, která nyní vůbec elektrifikována nejsou, případně jsou tamní podmínky velice špatné. Konkrétně jde o místa v Africe nebo Indii. Domnívá se, že elektrifikace těchto oblastí by pozvedla tamní životní úroveň a pomohla vytáhnout obyvatele z chudoby.

„Naše řešení není jen pro Evropu nebo Severní Ameriku. Energie je základním zdrojem všeho v našem životě. Všechny naše technologie ji využívají a problémy s ní mají velké dopady na průmysl. Dovést elektřinu lidem, kteří ji dosud nemohou využívat, znamená, že jim umožníme například topit, což se projeví ve zlepšení jejich životní úrovně,“ prohlašuje.

České centrum má pomoci cíle Faraday Grid naplňovat. Společnost chce do konce roku navýšit počet zaměstnanců v Česku ze současné stovky na 340 lidí. Celosvětové by ráda letos dosáhla 1000 zaměstnanců. V současnosti zaměstnává něco přes 200 osob. „Nyní se soustředíme na technický rozvoj. S tím jak budeme pokračovat v našem růstu, se určitě budeme rozhlížet po partnerovi, abychom naše technologie dokázali zhodnotit,“ nevylučuje Williams ani budoucí případnou spolupráci s domácími firmami.