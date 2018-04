EU by měla bránit členské země před sankčními cly USA, shodli se Mayová, Merkelová a Macron

Nejvyšší představitelé Německa, Francie a Británie vyzvali americkou vládu, aby se vyhnula jednostranným obchodním opatřením vůči Evropské unii. V telefonickém rozhovoru se německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová také shodli, že EU by měla bránit svých 28 členských zemí před americkými sankčními cly.

Shodli se, že Spojené státy by neměly přijímat žádná obchodní opatření vůči Evropské unii, jinak by Evropská unie měla být připravena bránit své zájmy v rámci mnohostranných obchodních pravidel," citovala agentura Reuters prohlášení mluvčího německé vlády.

Spojené státy v březnu uvalily clo 25 procent na dovoz ocele a deset procent na dovoz hliníku. EU a některým dalším zemím však poskytly do 1. května dočasnou výjimku s tím, že země mají možnost si do té doby vyjednat trvalou výjimku. To se zatím EU nepodařilo. Podle některých zdrojů americký prezident Donald Trump tuto dočasnou výjimku prodlouží.

Merkelová hovořila se svými protějšky z Francie a Británie po svém návratu z USA, kde se v pátek setkala s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten již dlouho kritizuje Německo za jeho vysoký přebytek zahraničního obchodu. Merkelová na tiskové konferenci ve Washingtonu naznačila ochotu zvážit možnost jednání o bilaterální obchodní dohodě se Spojenými státy.