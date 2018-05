EU předložila WTO seznam zboží pro možnou odvetu za americká cla

Evropská unie předložila Světové obchodní organizaci (WTO) seznam amerických produktů, na které by mohla uvalit vysoká cla jako odvetu za cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Na seznamu se nachází například rýže, brusinky, burbon, kukuřice, arašídová pomazánka či ocelářské výrobky. Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešní zprávy WTO. Některá odvetná opatření by podle EU mohla začít platit od 20. června.