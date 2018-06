General Electric prodává výrobu průmyslových motorů, píše Wall Street Journal

Americký průmyslový konglomerát General Electric (GE) stojí před uzavřením dohody o prodeji své divize vyrábějící průmyslové motory, za nejméně tři miliardy dolarů (téměř 66,5 miliardy Kč) by ji mohla získat investiční společnost Advent International. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).