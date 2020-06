Huawei vlastní většinu klíčových patentů pro 5G technologie. I přes Trumpův zákaz tak USA budou muset čínské společnosti za patenty platit | info.cz

Huawei Technologies Co. vlastní nejvíce patentů v oblasti 5G technologií. Navzdory snahám administrativy prezidenta Spojených států Donalda Trumpa o odstranění společnosti Huawei z dodavatelského řetězce tak čínská společnost bude díky vlastnictví patentů profitovat. To jsou závěry nové studie vypracované v rámci spolupráce analytické firmy The GreyB a společnosti Amplified zabývající se patenty, kterou cituje Bloomberg.