Jedna z nejpopulárnějších kryptoměn zažívá otřes. Zakladatel litecoinu prodal své bohatství

Charlie Lee, tvůrce populární kryptoměny litecoin, se zbavil svého účtu. Odůvodnil to tím, že už ho nebaví poslouchat, že zneužívá svého vlivu, aby se sám obohatil. Lee si dle svých slov nechal jen pár mincí na památku. Může si to dovolit, kryptoměna z něj už udělala dolarového milionáře. Mnozí fanoušci jsou ovšem zděšení a považují to za sebevraždu, která měnu zažívající v poslední době silný růst, může poslat ke dnu.