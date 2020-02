Kolaps autoprůmyslu? Závislost na Číně drtí výrobu aut. Klesá prodej, docházejí součástky | info.cz

Černý scénář, že přílišná závislost autoprůmyslu na Číně může do budoucna přinést obrovské škody, začíná nabývat reálných obrysů. Asijská velmoc v současnosti například ovládá zhruba 80 procent trhu s autobateriemi a pro řadu automobilek představuje zdaleka největší odbytiště. Epidemie nové mutace koronaviru ovšem zásadně narušila dodavatelské řetězce a mimo jiné ohrožuje přechod na elektromobilitu. Některé automobilky už musely přerušit výrobu úplně, ostatní to pravděpodobně čeká. Kromě nezájmu zákazníků tak musí výrobci bojovat s dalším problémem.

Nejviditelnější potíže má v současnosti pátá největší automobilka světa – Hyundai. Ta už musela dočasně přerušit výrobu v Jižní Koreji, protože nemá dostatek dílů. „Toto rozhodnutí je způsobeno přerušením dodávek, které souvisí s vypuknutím epidemie koronaviru v Číně,“ oznámilo vedení v tiskové zprávě.

V samotné Číně výrobu zastavily i Tesla, Ford, Nissan, Volkswagen či Daimler. Poslední dvě jmenované firmy chtějí podle deníku The New York Times rozjet výrobu znovu příští týden, ale je otázka, zda se jim podaří získat posvěcení od vlády. Počet případů nákazy koronavirem totiž stále silně roste a epidemie může podle expertů trvat klidně i řadu měsíců.

Výroba mimo Čínu zatím běží, ale z prohlášení šéfů automobilek je patrná nervozita. Nejožehavější je situace pro německé automobilky, pro něž se asijská velmoc v uplynulých letech stala největším trhem. Varování pro investory před zveřejněním hospodářských výsledků například vydal Daimler, který se navíc potýká s kauzou kolem podvodného obcházení emisních limitů. „Největší problém ve Wu-chanu je, že si tam nikdo nekupuje auta. Největšímu riziku jsou v Číně vystaveni Němci,“ řekl NYT profesor univerzity v Duisburgu Ferdinand Dudenhöffer.

Do německého koncernu Volkswagen patří i mladoboleslavská Škoda Auto, která v Číně prodá zhruba čtvrtinu ze všech vyrobených vozů. Šéf komunikace automobilky Tomáš Kotera webu Auto.cz řekl, že firma přerušila veškeré služební cesty do Číny a situaci pravidelně sleduje. Někteří experti upozorňují, že výrobci mohou vydržet výpadek v dodávkách, který bude trvat týden, ale měsíc už představuje velký problém.

Společnost IHS Markit odhaduje, že uzavření továren do 10. února letošního roku bude znamenat, že v celoročním souhrnu sjede o 350.000 méně vozů z linek. Pokud bude stejná situace trvat do poloviny března, toto číslo naroste už na 1,7 milionu vozů. „Čelíme naprosto bezprecedentní situaci,“ míní Michael Dunne, šéf společnosti ZoZoGo, která automobilkám pomáhá zefektivňovat výrobu. Podle něj epidemie SARS z roku 2002 neměla zdaleka takové dopady, protože tehdy se v Číně ročně vyrobil zhruba jeden milion vozů. V současnosti je to 23 milionů vozů ročně a na trhu jsou přítomné všechny velké automobilky světa.

Podle deníku Financial Times se problémy do výroby v ostatních zemích mohou přelít během několika málo týdnů. A nemusí jít zdaleka jen o zastavení výroby. Dobře to ilustruje příklad automobilky Hyundai, která by chtěla výrobu v Jižní Koreji brzy obnovit a pomoci si dodávkami od místních firem či odjinud ze zahraničí. „Mohou začít vyrábět díly v Jižní Koreji, ale to vyžene nahoru náklady, což zase ohrozí ziskovost,“ upozorňuje FT Lee Hang-Koo z Korejského institutu pro průmyslové hospodářství a obchod.

Pokud by se k podobnému scénáři odhodlali i další výrobci, může vyvstat úplně nový problém. Příliš velká poptávka po dodávkách by znamenala, že součástek zkrátka nebude dost pro všechny. „Automobilky ve snaze zajistit si dodávky mohou měnit dodavatele. Ale pokud budou výpadky ve výrobě velké a celosvětové, nebude prostě dost součástek. A pokud jim dojdou, musí zastavit výrobu,“ uvedl pro FT šéf dodavatelské společnosti LMC Automotive Justin Cox.

Současná situace samozřejmě představuje hrozbu i pro Česko a Slovensko, přestože některým výrobcům součástek v tuzemsku může přinést nové zakázky. V Česku vyrábí nejen Škoda, ale také Hyundai, na Slovensku zase Kia, Volkswagen či Jaguar Land Rover.