„Musíme se spoléhat na drby.“ Jak se Evropa ocitla v ropné krizi? | info.cz

Během velikonočních prázdnin přistál v kancelářích velkých evropských rafinerií a ropných firem e-mail v ruštině. „Co to sakra znamená,“ vzpomíná na svoji reakci jeden z manažerů, který si musel zažádat o překlad v moskveské kanceláři. Odpověď ho šokovala. E-mail přišel od státní běloruské společnosti Gomeltransněft a provozovatelům ropovodů v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku, Slovensku a Česku vzkázal, že ropa v „trubkách“ je silně kontaminovaná. Píše o tom agentura Reuters, která se snaží zrekonstruovat události, jež vedly ke skutečnosti, že do Česka a dalších zemí momentálně kvůli znečištění neproudí žádná ruská ropa.

„Žádáme vás, abyste okamžitě přijali veškerá opatření, která zabrání ztrátám a dalším negativním důsledkům,“ píše se v e-mailu z 19. dubna, který má Reuters k dispozici. Během dalších deseti dní rafinérie a další petrolejářské firmy v Evropě zastavily nákup ruské ropy v objemu zhruba jednoho milionu barelů denně, což představuje asi desetinu dovozu ropy z Ruska.

Přerušení dodávek dostalo cenu ropy na burzách na šestiměsíční maximum, tedy nad 75 dolarů za barel. Pověst Ruska jako spolehlivého dodavatele je poškozena a státní úřady momentálně šetří, zda nedošlo k sabotáži. Ropná krize dneškem vstupuje do 11. dne a ještě není zcela zřejmé, kdy dojde k obnovení dodávek. S takovým prohlášením musí přijít ruský provozovatel ropný koncern Transněft, který tak zatím neučinil.

„Musím se spoléhat na drby a báchorky, abych získal nějakou představu, kdy začne čistá ropa proudit znovu,“ říká Reuters nejmenovaný manažer západoevropské ropné společnosti.

Transněft distribuuje zhruba deset milionů barelů ropy denně, přičemž na vývoz jdou každý den zhruba čtyři miliony barelů ropy. O původu znečištění zatím nemají potuchy ani zástupci ruských společností, které jsou také odkázány na informace z Transněftu, jenž zatím mlčí.

Kontaminace je obrovský problém

Kontaminace ropy není ničím výjimečným, výjimečný je rozsah znečištění. Evropské a asijské firmy za poslední rok musely kvůli bídné kvalitě produktu odmítnout několik tankerů z amerického Texasu, ale to šlo o nesrovnatelné množství. „Pro evropské rafinérie to představuje obrovský problém, protože jsou závislé na chodu ruských ropovodů,“ řekla Reuters Amrita Senová z think tanku Energy Aspects. „I když to vypadá jako ojedinělá záležitost, samozřejmě se nabízí otázka, jestli není čas podívat se po alternativních zdrojích,“ dodala.

Ropa byla kontaminována chloridem, který firmy využívají ke zvýšení efektivity těžby ropy. Tato látka zrychluje tok surové ropy z vrtu, před vstupem do ropovodu však musí být odstraněna. Pokud by se tak nestalo, mohla by zničit zařízení v rafineriích a při vysokých teplotách vytvořit nebezpečný chlór.

Testy, které provedli Bělorusové, ukázaly, že míra chloridu v ropě se pohybovala mezi 150 až 330 částicemi látky na jeden milion ppm. Povolená hranice je přitom deset ppm. Gomeltransněft odhaduje, že návrat k normálnímu provozu potrvá měsíce, české úřady pak mluví o tom, že čistá ropa by mohla začít do země kolem 15. května.

Horentní náklady na čištění

Kontaminovaná ropa byla odhalena v Bělorusku, Polsku, Německu a v baltském přístavu Ust Luga. Do všech těchto míst proudí surovina ropovodem Družba. „Tato ropa se nedá prodat. Nemůžete ji prostě jen zlevnit a prodat. Nikdo by si to nekoupil,“ řekl Reuters další nejmenovaný zdroj z ropné společnosti. Ti, kteří znečištěnou ropu už mají, ji nyní musí někde uskladnit a vyčistit. Tato operace stojí pro představu miliony dolarů na jeden velký tanker.

V přístavu Ust Luga může být ropa postupně nakládána do tankerů, kde bude smíchána s kvalitnější surovinou, ale mnohem složitější operace čeká ty, kteří ji mají stále v ropovodu. Německo a Polsko budou muset otočit proud v ropovodu zpět do Ruska, protože nemají dostatek zásobníků, v nichž by mohly surovinu vyčistit. „To může trvat měsíce a produkce může dále padat,“ dodává Senová.

Ropná paralýza

Rafinerie se už nyní musí začít poohlížet po způsobech, které zabrání ještě větším ztrátám. Transněft s nimi příliš nekomunikuje, což vyvolává značnou nejistotu. Největší světový obchodník s ropou Vitol minulý týden odmítl kvůli kontaminaci tanker z přístavu Ust Luga, což vedlo k jeho uzavření na 24 hodin. Když se přístav otevřel pro nakládku, hodnota chloridu pořád dosahovala 80 částic ppm, tvrdí nejmenované zdroje.

„Přestože Ruskové říkají, že začali s distribucí čisté suroviny, stále jsme paralyzováni, protože kvalita je velmi špatná,“ řekl Reuters nejmenovaný zdroj z velké ropné společnosti. Bělorusko tvrdí, že škody dosáhnou nejméně 100 milionů dolarů, ale pravděpodobně to bude mnohem více. Nejméně 10 tankerů s jedním milionem tun kontaminované ropy za půl miliardy dolarů opustilo baltský přístav. Ropu vezou pravděpodobně na místa, kde bude skladována a vyčištěna.

Byla to sabotáž, tvrdí Transněft

Zatím není vůbec jasné, jak ke kontaminaci došlo. Podle rozsahu je zřejmé, že znečištěná surovina musela být do ropovodu „pumpována“ přinejmenším několik dní až týdnů. Celkově může jít až o pět milionů tun v hodnotě 2,7 miliard dolarů. Na páteční tiskové konferenci jeden ze zástupců Transněftu uvedl, že „kontaminace byla úmyslná“.

Znečištění bylo odhaleno na privátním ropném terminálu v Samaře, kde ropu do sítě Transněftu „pumpuje“ hned několik menších producentů. Zatím není jasné, komu terminál ve skutečnosti patří, nepodařilo se to zjistit ani agentuře Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin už pohrozil, že se případu mohou chopit ruští vyšetřovatelé, pokud Transněft v rámci svého interního pátrání neobjasní viníka.