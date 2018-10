Musk se vysmívá komisi, která ho vyšetřuje. Hrozí mu přitom tučná pokuta

Musk ve svém čtvrtečním tweetu přejmenoval komisi ze Securities and Exchange Commission na Shortseller Enrichment Commission. Tedy na komisi, která spekulantům umožňuje obohacovat se na poklesu cen akcií. Pochválil ji také, že "dělá skvělou práci". Dohodnutá pokuta má totiž být podle urovnání rozdělena mezi poškozené investory.

Musk se s burzovní komisí SEC minulý týden dohodl na urovnání obvinění, že svým tweetem z počátku srpna oklamal investory. Musk tehdy v tweetu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a o stažení jejich akcií z veřejného trhu. Dodal k tomu, že financování záměru má zajištěno, což je právě to, co část investorů napadla. Musk totiž záhy přiznal, že o financování stále jedná a že napevno dohodnuto ještě nemá nic.

Musk a Tesla mají podle dohody s burzovní komisí každý zaplatit 20 milionů USD (448,5 milionu Kč) a Musk také musí odstoupit z funkce předsedy správní rady, výkonným ředitelem ale zůstat může. Tesla platí za urovnání, přestože součástí obvinění SEC nebyla. V rámci urovnání Musk nemusí přiznat pochybení, ale nesmí ani naznačovat, že tvrzení regulátora bylo nepravdivé.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!