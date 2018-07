Největší rizika pro českou ekonomiku jsou obchodní války a tvrdý brexit, míní odborníci

Výhled české ekonomiky je podle odborníků více než slibný. Čtvrteční prognóza České bankovní asociace uvádí, že letos bude tuzemské hospodářství expandovat o 3.3 procenta, v příštím roce se mu povede jen o čtyři desetiny procentního bodu hůře. Odborníci jsou přesvědčeni, že tímto růstem naráží ekonomika na své limity.

„Česká ekonomika se přibližuje hranici svých možností,“ míní například ekonomický analytik ČSOB Petr Dufek. „Bez dalších investic se v situaci zvyšujícího se nedostatku zaměstnanců příliš nemá kam posunout.“

Jenže stav, kdy na trhu práce budou zaměstnanci akutně chybět, ještě nějakou dobu potrvá. Česká bankovní asociace odhaduje, že míra nezaměstnanosti letos klesne na 3.2 procenta, o rok později až na 3.1 procenta. „Pokud se podíváme na reálný stav, tak nyní aktivně hledá práci asi 120 tisíc lidí, přičemž zde máme 300 tisíc oficiálně volných pracovních míst,“ doplňuje data Dufek.

Podle ekonoma ČSOB tak nyní firmy nejen nemají kde brát nové zaměstnance, ale rovněž zaspaly ve svých investicích i poslední roky ekonomické konjunktury. Naplno začaly investovat až v posledním roce. „Ony se v krátkém časovém horizontu už nemají kam investičně posunovat a vidíme naplněné kapacity zejména v automobilovém průmyslu.“

Podle Dufka je tak současná situace jakýmsi katalyzátorem restrukturalizace, kdy se nedostatečné lidské kapacity a příliš drahá lidská práce nahrazují investicemi do strojní výroby a automatizací provozů.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Miroslav Zámečník v ekonomické prognóze pro českou ekonomiku tvrdí, že „počasí je zatím dobré, ale hlavní rizika vězí ve zhoršení vnějšího prostředí.“

Podle Zámečníka jde především o možnost takzvaného tvrdého brexitu – tedy situaci, kdy by EU a Velká Británie neměly po rozluce vyjednanou dohodu o volném obchodu – a zvýšená rizika globálních obchodních konfliktů. Ty se týkají zejména Evropské unie a Spojených států, prezident Donald Trump před několika měsíci například varoval, že plánuje zavést importní cla na dovoz vozů a automobilových součástí.

Přestože modelovat analýzu dopadů těchto jevů na českou ekonomiku je obtížné, obrázek si udělat lze. „Když se na to podíváme jako na podíl vyvezené přidané hodnoty z Česka, tak v případě, kdy by obě tyto situace nastaly, tak se bavíme o 10 procentech HDP České republiky. To by pro českou ekonomiku byl velký šok.“

Analytici České bankovní asociace nicméně vidí pravděpodobnost obou scénářů jako relativně nízkou.