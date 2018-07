Obchodní válka by mohla ničivě poškodit i Česko, varuje ekonom Kysilka

Hrozící obchodní válka mezi USA a Evropskou unií by mohla ničivě dopadnout i na Česko, které je velmi závislé na vývozu i dovozu zboží. Pokud by spor vypukl naplno a na některé oblasti by byla uvalena vysoká cla, mohla by v České republice přijít o práci spousta lidí, výrazně by zdražilo zboží a životní úroveň by rychle poklesla. Ve studiu Blesku to řekl ekonom Pavel Kysilka. „Česko je dokonce jednou z nejzranitelnějších zemí na světě,“ uvedl v rozhovoru.