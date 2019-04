Od Hušákova pomníku mezi nejlepší haly světa. O2 Arena slaví 15 let a čeká ji revoluce | info.cz

Původně to byla jedna z nejproblematičtějších staveb v Česku. Když se jí tehdejší šéf Sazky Aleš Hušák rozhodl postavit, experti náklady odhadovali na 2,5 miliardy korun, ale konečná částka se nakonec vyšplhala na 17 miliard. Současná O2 Arena (dříve Sazka Arena) do značné míry zkomplikovala financování českého sportu, Hušáka nakonec stála místo, ohrozila existenci samotné Sazky, ale zároveň nelze upřít, že vznikla jedna z nejlepších multifunkčních hal na světě (v roce 2004 byla prohlášena za Stavbu roku). A to navíc v rekordním čase. Po 15 letech jí ovšem čekají revoluční změny, které mají dokončit to, co už Hušák kdysi nestihl.

Šéf O2 Areny Robert Schaffer, který řídí i společnost Bestsport, která halu provozuje, novinářům na krátkém setkání k jubileu sportovní haly oznámil, že během dvou měsíců bude zkolaudována menší hala O2 Universum, jejíž kapacita je 10 000 míst. Sloužit bude především k pořádání kongresů. Jde o halu, která je „nalepená“ přímo na samotnou O2 Arenu a její výstavbu plánoval už Hušák. Tehdy pro ni ovšem neměli využití, ani finanční prostředky. Její stavba se tak v roce 2003 zastavila. Nyní si v podstatě prošla dostavbou za 1,3 miliardy korun a jednou z prvních skutečně velkých akcí, které bude hostit, bude světový kongres anesteziologů, při kterém se do Prahy sjede 8 000 odborníků na aneztesii. „Celá akce se po dlouhé době vrací do Evropy,“ říká Schaffer a upozorňuje, že se akce koná jen jednou za čtyři roky a na starém kontinentu už nebyla pěknou řádku let.

O2 Universum mělo být původně tréninkovým centem, ale sport už dnes velké haly neuživí. Proto je nová hala upravena především pro kongresy, což ovšem neznamená, že se v ní nedají pořádat koncerty. Celkem čtyři podlaží je možné upravit na 14 až 21 sálů, přičemž do toho největšího se vejde až 4 500 lidí. „Rentabilita je v pořádání kongresů. Náš cíl je uspořádat 250 akcí ročně pro zhruba 1,5 milionu návštěvníků,“ dodává Schaffer. V současnosti O2 Arena hostí zhruba 100 akcí ročně pro zhruba jeden milion návštěvníků, její kapacita je oproti O2 Universum zhruba dvojnásobná.

K uskutečnění plánu Bestsportu by měla přispět i výstavba přilehlého hotelu, která by měla začít už letos. Hotel by měl být v provozu od roku 2021. Bude mít zhruba 300 pokojů, čtyři hvězdy a bude mít 270 míst v hotelové restauraci a sedm konferenčních místností. Právě hotel by měl do Prahy přivést další prestižní akce a zajímavou klientelu. Schaffer upozorňuje, že dvě třetiny příjmů O2 Areny dnes tvoří pronájem takzvaných skyboxů (celkem jich je 66) a klubových sedadel. Zatímco Hušák měl problém skyboxy pronajmout, Bestsport je všechny vyprodal a nyní je na jejich obsazení vytvořena čekací listina.

Určitý zlom v historii O2 Arény přineslo pořádání tenisového Laver Cupu, který do Prahy přivedl nejlepší tenisty světa. „Velmi to pomohlo vnímání arény ve světě,“ říká Schaffer s tím, že pražská hala se aktuálně dostala i do výběru deseti nejlepších arén světa podle prestižního magazínu Pollstar. Pořádání Laver Cupu například do Prahy přivedlo i další prestižní akci – bojové UFC. Schaffer upozorňuje, že vedení O2 Areny usilovalo o tuto akci několik let, a právě Laver Cup sehrál důležitou roli. „Říkali nám, že viděli Laver Cup a rozhodli se proto jít do Prahy,“ dodává.

Tenisový turnaj mezi Evropou a zbytkem světa byl nejúspěšnější akcí i z mnoha jiných pohledů. Praze přinesl 21 000 přenocování navíc, veřejný rozpočtům přidal 105 milionů korun a vůbec poprvé se podařilo prodat značný objem lístků do ciziny. Zahraniční diváci tvořili 30 procent z celkové návštěvnosti. Loňský rok byl pro O2 Arenu úspěšný ovšem i z jiných důvodů. Koncert americké kapely Metallica pomohl prolomit návštěvnický rekord (20 174 diváků), který od roku 2017 držela česká kapela Kabát (20 083 diváků). O2 Aréna pořádala i prestižní parkurové klání Prague Playoffs, kdy se o chod celé a velmi úspěšné akce staralo rekordních 1 705 lidí.