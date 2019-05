Oko za oko, zub za zub. Odveta Číny bude ostrá, takto může vyšachovat Američany | info.cz

Je velmi naivní domnívat se, že Číňané nechají být americká opatření proti čínské technologické firmě Huawei. Tvrdí to ve svém komentáři v respektovaném americkém oborovém magazínu Industry Week Stanley Chao – autor bestselleru Selling to China. Syn čínských imigrantů, který více než 20 let pomáhá americkým firmám s rozjížděním obchodních vztahů v Číně, upozorňuje, že tamní komunisté nikdy nenechali podobná opatření bez odezvy a jejich reakce byla velmi tvrdá.

V dnešní situaci Číňané musejí reagovat hned na několik věcí najednou. Nejde jen o samotnou společnost Huawei, ale i o zvýšení cel či další obvinění vznesená proti finanční ředitelce Huawei a dceři jejího zakladatele Meng Wan-čou, která čeká ve vazební cele v Kanadě na vydání do USA. „Čínská vláda byla relativně klidná, protože nechtěla rozdmýchávat vášně v debatě o clech, když ještě probíhala. Myslím si, že je to jen klid před bouří. Čína nikdy jen tak neseděla a nechala se mlátit,“ uvádí Chao.

Dle něj čínská vláda věří v politiku „oko za oko, zub za zub“. Když Trump zvýšil cla, Peking zvýšil cla. Když Kanada zatkla finanční šéfku Huawei, Číňané zatkli dva Kanaďany. V tomto případě čínská vláda podle Chaa může udeřit velmi silně a on sám doporučuje, aby členové vedení největších amerických firem velmi zvažovali případnou cestu do Číny. Nemusí sice hned skončit v policejní cele, ale čínská byrokracie je dokáže pořádně potrápit. „Jeden můj klient, který v Maine provozuje rybolov humrů, přišel o zboží v hodnotě 20.000 dolarů. Čínští celníci jeho zásilku nechali náhodou venku na ulici během velmi horkého dne v Šanghaji,“ tvrdí s tím, že americký podnikatel se s ničím podobným nesetkal za posledních 10 let.

Chao tipuje, že úřady například zavřou několik tisíc restaurací McDonald's a Starbucks z obav o veřejné zdraví. Z dalších důvodů, mezi něž bude patřit bezpečnost, propadlá licence či nezaplacené daně, zastaví prodej bot, telefonů, traktorů, zkrátka všeho, co pochází ze Spojených států. „Představte si, co to udělá s aktivy amerických firem a s jejich tržní kapitalizací,“ dodává.

Autor knihy o obchodu s Čínou nicméně odhaduje, že k „nejhoršímu“ ještě nedojde. Pokud by ovšem Trump ve své politice pokračoval, asijská velmoc disponuje několika nespornými trumfy. Čína drží více než polovinu objemu obchodu s germaniem, magnesiem a fosforem, bez nichž se průmysl neobejde. To je ovšem jen začátek. Číňané ovládají více než 80 procent světového obchodu s wolframem, který se používá zejména k tvrzení oceli. Tisíce dodavatelských řetězců ve Spojených státech by okamžitě zkolabovaly.

Skutečným čínským trumfem je pak farmaceutický průmysl, který je v USA na Číně naprosto závislý. Asiaté dodávají Američanům 40 procent veškerých látek nutných nejen pro výrobu úplně běžných léků, ale také pro léky proti rakovině a podobně. „Zásobují velké společnosti jako Teva, Johnson & Johnson či Novartis. Vůbec si nechci představovat, co by se dělo, kdyby dodávky zastavili,“ říká Chao, který přesto zůstává optimistou. Podle něj právě obrovský vliv na chod amerických firem způsobí, že v celém sporu nakonec převládnou „chladné hlavy“.