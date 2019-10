Půr: Zeman o Slavii neříká úplnou pravdu. Jak je to s jejím financováním ve skutečnosti? | info.cz

Je to téměř přesně rok, kdy média přinesla zprávu, že čínské Sinobo získává většinový podíl ve Slavii od čínského CITICu. Tomu víceméně pražský klub spadnul do klína po problémech jiné čínské společnosti CEFC. Sinobo mělo být strategickým partnerem, protože vlastní velký čínský klub Kuoan Peking. Tedy alespoň takový byl příběh pro veřejnost a úspěchy fotbalového klubu byly navenek důkazem, že spolupráce funguje.

Sinobo ovšem nikdy do Slavie nepřišlo kvůli tomu, aby do ní investovalo. Společnost je v Asii dlouholetým developerským klientem CITICu. Její příchod do Prahy neměl s česko-čínskými vztahy v podstatě nic společného, šlo o vazby dvou firem, z nichž jeden je nepostradatelný klient toho druhého. Tomu ostatně napovídá i dění v Česku, které zůstávalo dlouhou dobu bez povšimnutí.

Slavia s příchodem společnosti Sinobo přejmenovala stadion. Podle důvěryhodných zdrojů INFO.CZ se tak ovšem stalo na základě smlouvy, která je v podstatě marketingová a z hlediska strategie fotbalového klubu nemá valný význam. Číňané nicméně i tak klub částečně, ale nijak významně, financovali, před delší dobou se ovšem tok čínských peněz zastavil, podobně jako v případě televize Barrandov, kde Zeman o problémech v česko-čínských vztazích mluvil.

Financování Slavie je čistě o vztazích dvou firem. A to ve chvíli, kdy CITIC mění svého šéfa, s nímž pravděpodobně přijde nová strategie. Aby Sinobo investovalo do pražského fotbalového klubu, nedává zkrátka pro Číňany z dlouhodobého hlediska velký smysl.

To je důvod, proč Slavie tolik stála o postup do Ligy mistrů a proč hráči či trenér mluví o obrovském balvanu, který jim spadl ze srdce. Nejprestižnější fotbalová soutěž světa dává Slavii čas. Díky příjmům za postup do základní skupiny a následné působení v ní se dokáže nějaký čas sama financovat. Nejde ale o nekonečný „pramen“ a je to také jeden z důvodů, proč Slavii opustil záložník Alex Král, kterého loni klub koupil za 18 milionů z Teplic a teď prodal za více než 300 milionů do Spartaku Moskva. V týmu je přitom ještě několik hráčů, kteří mají hodnotu stovek milionů korun, tudíž konec přílivu čínských peněz neznamená automaticky bankrot pražského fotbalového klubu.

Vstup Zemana do celé záležitosti silně zavání účelovostí. Hřib a celý pražský magistrát tu na první pohled fungují jako viník, který se zrovna objevil po ruce. Je také dobře možné, že výkop na televizi Barrandov znamená, že Slavie oficiálně hledá nového investora. V případě Zemana ovšem jenom on sám ví, co svým vyjádřením sleduje.

„Zeman je dobrý spojenec, pokud jeho zájmy odpovídají těm vašim, ale jak se o centimetr odchýlíte z jeho šachové hry, bez milosti vás podřízne. Ale co on hraje za hru, můžete jen odhadovat,“ říká jeden z nejmenovaných zákulisních hráčů. Když si tuto repliku promítnete do politiky i byznysu, čeká nás nepochybně několik zajímavých měsíců. Ostatně už nyní se Zeman chová jako neřízená střela, jejíž kroky se těžko vysvětlují i jeho okolí.