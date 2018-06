Růst mezd se začíná projevovat na ceně výrobků, tvrdí analytici

Firmy již začaly přenášet rostoucí výdaje na mzdy do cen svých výrobků. To se následně projeví v růstu spotřebitelských cen. Podle analytiků to vyplývá z dnešních údajů Českého statistického úřadu o cenách průmyslové produkce. Růst byl navíc překvapivý a bude argumentem při rozhodování bankovní rady České národní banky o zvyšování úrokových sazeb, dodali ekonomové.