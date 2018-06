Střední třída si na hypotéku ani nesáhne, ČNB chybovala, říká developer Evžen Korec

Česká národní banka předminulý týden oznámila zpřísnění podmínek pro získání hypotéky. Vy jste ji za to poměrně razantně zkritizoval. Co vás k tomu vedlo?

Zpřísnění podmínek pro získání hypoték, se kterým přišla Česká národní banka, by bylo opodstatněné, pokud by jejich ceny nekontrolovatelně rostly, a kdyby docházelo k tomu, čemu se populárně říká bublina.

Vy s tímto výkladem situace nesouhlasíte?

Zásadně nesouhlasím. A nejde jenom o mě. Stejně to hodnotí třeba Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB.

Když to není bublina, proč tedy podle vás tak rostou ceny nemovitostí?

Bytů je velmi málo, přičemž povolování stavby nových trvá mimořádně dlouho a je mimořádně obtížné. Nejsou dostupné stavební pozemky v přiměřených cenách. Navíc během posledních let došlo k zásadnímu nárůstu ceny stavebních prací. To všechno jsou příčiny nárůstu ceny nemovitostí, o bublinu ale opravdu nejde. Kroky České národní banky jsou neadekvátní tomu, co se ve skutečnosti odehrává.

Podle vás jde tedy na realitním trhu o klasické zvýšení cen zaviněné nedostatkem poptávaného produktu?

Ano, je to tak.

ČNB nicméně zpřísnění podmínek pro získání hypotéky neodvolá. Co se podle vás dá nyní na trhu čekat?

Krátkodobě dojde k úplně opačnému efektu, než jaký ČNB předpokládá. Každý, kdo v budoucnosti nedosáhne na hypotéky, se ji bude snažit narychlo získat. Zásah České národní banky totiž v podstatě zapříčiní, že si běžná střední třída na hypotéku ani nesáhne. Přijde o možnost vlastnického bydlení.

Dovedete odhadnout, kolika lidí se to týká?

Zhruba třetiny až čtyřiceti procent potenciálních žadatelů. Už současná restrikce je tvrdá, ta chystaná střední třídu opravdu od hypoték odřízne. Znovu říkám, že pokud by hrozil nekontrolovatelný nárůst cen, byly by kroky ČNB nejspíš logické. Nic takového ale nehrozí. Centrální banka naprosto chybně vyhodnotila situaci.

Proč je podle vás na trhu málo bytů?

Česká republika má jeden z nejpomalejších povolovacích procesů v Evropě. Průměrně velký projekt se povoluje kolem pěti let. Navíc nejsou pozemky. Za to mohou třenice mezi politiky. Pražský územní plán byl schválen v roce 2000, od té doby docházelo už jenom k dílčím úpravám. Pozemky pro stavbu ale docházejí zhruba za deset let, takže zásoba pozemků úplně vyschla. Kvůli tomu neustále klesá počet nově stavěných bytů. Normální stav by byl kolem sedmi tisíc nových bytů ročně, je jich asi o dva tisíce méně a tendence stále klesá. Ne proto, že by nebyla poptávka, prostě není jak udělat nabídku.

Ještě by mělo zaznít, že současně s klesajícím počtem nových bytů roste nájemné. Lidé, které ČNB odstřihla od možnosti vzít si hypotéku, ovšem patrně nebudou mít ani na extrémní nájemné, nemám pravdu? Pokud ale lidé zvládají platit vysoké nájemné, jistě by zvládli i hypotéku.

Mělo by se nechat čistě na lidech, jestli si bydlení budou financovat prostřednictvím hypotéky, nebo jestli půjdou do nájmu. Každopádně když si srovnám tržní hypotéky a nájemné, jsou zhruba na stejné úrovni. Domnívám se, že výhodnější a logičtější je si prostřednictvím hypotéky platit vlastní bydlení. Nicméně jsou i podmínky, kdy má opodstatnění i nájemní bydlení, například kvůli dočasnému zaměstnání a tak podobně.

Máte představu, jakým způsobem se lidé, které ČNB vyřadila z možnosti žádat o hypotéku, dostanou k bydlení?

Budou si byt muset pronajímat. Například pro mladé rodiny není jiná možnost. To, co Česká národní banka udělala, ale lidem bere možnost svobodné volby. Namísto ní budou jednat pod tlakem toho, čemu se říká poznaná nutnost.

Poměrně často se ozývá názor, že ČNB svým přístupem k dostupnosti hypoték nahraje spekulantům, kteří beztak můžou za enormní ceny realit i nájemného…

…kdo to říká?

Lidé v diskuzích, takhle to prostě určitá část z nich vnímá.

Tak to ale není. Za vysoké ceny bytů může pokřivený trh, na kterém nabídka osudově kulhá za poptávkou. Tím, kdo trh pokřivil, v žádném případě nejsou nějací spekulanti. Tady bych zopakoval to, co už jednou zaznělo. Na trhu je nedostatek bytů kvůli politické nedohodě na pražském územním plánu…

…Praha tak významně ovlivňuje celostátní trh?

Ano, protože velká většina nových bytů se staví a prodává právě v Praze, o mnoho méně potom v Brně. Takže pokud se bavíme o trhu s novými byty, mluvíme převážně o Praze. A za jejich nedostatek prostě opravdu nemohou lidé, kteří k bytům přistoupili jako k investiční příležitosti. Z našich dat navíc vyplývá, že většinou jde o soukromé investory, kteří si jednoduše vyhodnotili, že investice do bytu je jedna z nejjistějších a současně výnosných. Po pravdě řečeno, kdyby jich nebylo a kdyby trh nezásobovali byty, už by lidé neměli kde bydlet.

Lidé, zejména mladé rodiny a lidé v důchodovém věku, nicméně stejně kde bydlet nemají. Co říkáte na možnost, že by politici uvolnili stavební pozemky a developeři by za to postavili určité procento takzvaných startovacích nebo sociálních bytů?

Především bych chtěl říct, že cokoliv bude lepší, než když stavitelem bude samo město, protože město nikdy nebude schopné takové efektivity, jakou dosahuje soukromý podnikatel. A k vaší otázce – ano, pokud by byla dohodnuta legitimní pravidla a podíl sociálních bytů by byl rozumný, přistoupil bych na jednání s politiky. Rád bych s nimi ale mluvil i o jiné věci, a totiž jak zjednodušit povolovací řízení.

Jak si to představujete?

Všechna potřebná vyjádření a posudky by si měl v jasně stanovené lhůtě opatřovat stavební úřad, nikoliv developer. Jinde ve světě to tak funguje, nevím, proč by to nemělo jít i u nás.