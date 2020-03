Tajný plán pro Aero Vodochody. Mohlo by se stát dvorním dodavatelem letadel pro V4 | info.cz

O majetkový vstup do Aera Vodochody údajně projevili zájem Maďaři, přičemž celý plán má mít podporu Viktora Orbána i Andreje Babiše. Toho INFO.CZ oslovilo s žádostí o reakci, ale nechal celou věc bez odpovědi, a budoucnost nechce komentovat ani Penta.

Podle informací INFO.CZ investoři i politici uvažují o tom, že by letouny odebíraly přednostně státy Visegrádské čtyřky, které v současnosti mají v rámci Evropy v podstatě největší prostředky na vyzbrojování armád, a vstup Maďarů by to ulehčil. Aero má pro změnu letoun L39 NG, což je nová generace legendárního L39 Albatros, kterému se podařilo dobýt takřka všechny světové trhy.

L39 NG je také důvod, proč je momentálně favoritem na zisk celého Aera Omnipol. Zájem v únoru v Hospodářských novinách potvrdila i sama firma. Omnipol, který patří rodině Richarda Hávy, už do zmíněného letadla investoval minimálně jednu miliardu korun a 50 procent podzvukové stíhačky mu tak de fakto patří. Problém nemá ani s financemi, přestože u případné akvizice bude potřebovat podporu silné finanční skupiny. Nejčastěji se v tomto případě hovoří o PPF.

Omnipolu se navíc povedlo ustát aféru kolem radarů Era. Ty některá média a experti označili za předražené, ale stát nakonec pasivní radary nakoupil a firmě už poslal první část peněz z kontraktu, který výrazně překračuje jednu miliardu korun.

Kvůli hradbě mlčení zatím není úplně zřejmé, jakým způsobem by do projektu měli Maďaři vstoupit a jak případně česká i maďarská vláda zapojí třeba vládu polskou. Slovenská vláda, jakožto čtvrtý hráč v rámci Visegrádské čtyřky, o koupi L39 NG údajně uvažuje.