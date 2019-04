Tykačovy námluvy s Číňany. Bude Bank of China financovat jeho nákupy v energetice? | info.cz

Když začátkem tohoto týdne prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro čínskou CCTV oznámil, že by Bank of China mohla začít poskytovat úvěry českým firmám, nebylo příliš zřejmé, kdo by měl klientelu jedné ze čtyř největších bank v Číně tvořit. Po prvním dnu Zemanovy návštěvy v Asii je jasněji. Společnost Sev.en Energy Pavla Tykače podepsala memorandum právě s Bank of China.

„V podstatě to znamená, že pracují na tom, aby je mohli financovat. V zásadě o tom zahajují jednání,“ řekl INFO.CZ dobře informovaný zdroj, který se Zemanovy cesty do Číny účastní.

Tykač se v poslední době snaží se svou Sev.en Energy pronikat do zahraničí. Jeho zatím největší akvizicí je poloviční podíl v britsko-australské společnosti InterGen, v níž druhou polovinu vlastní velká čínská energetická společnost Huareng.

Podle informací INFO.CZ je pravděpodobné, že by Tykač spolu s Číňany mohl v blízké budoucnosti nakupovat další elektrárny. Sev.en Energy už před cestou do Číny oznámila, že se zajímá především o moderní technologie, které mají učinit provoz současných uhelných elektráren ekologičtější. Tykač má v Česku v současnosti čtyři hnědouhelné elektrárenské bloky.

„V partnerství se silnými čínskými bankami vidíme příležitost, jak do Evropy přivézt zajímavé investice do moderní energetiky,“ dodává generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.