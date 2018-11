Analytik Medianu pro INFO.CZ: Kvůli kauze Babiše ml. začínají pochybovat i příznivci ANO

Nejnovější vývoj v kauze farmy Čapí hnízdo a otázky kolem cesty Andreje Babiše mladšího na Krym u veřejnosti rezonují. Ukazují na to výsledky bleskového průzkumu, který přinesla společnost Median. U odpovědi na otázku, co by se mělo dít dále, se lidé dělí do tří skupin a zahrnují tak prakticky celé spektrum možností. „Budoucí možný vývoj, jak se o něm mluví i obecně, je podle jedné skupiny ten, že by pokračovala vláda ve složení současném, další zhruba třetina navrhuje, aby byl nahrazen premiér, a poslední část si přeje odstoupení vlády a vypsání nových voleb,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ analytik společnosti Median Přemysl Čech. „Stále se dá říct, že společnost je rozdělaná na dva segmenty. Tato segmentace pak víceméně určuje všechny hlavní postoje. My jsme nově pozorovali, že i mezi příznivci ANO začíná být určitá skupina lidí, kteří zvažují, jestli by ten vývoj neměl jít trochu jiným směrem,“ dodává.