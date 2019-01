ANKETA INFO.CZ: Co čekat od české politiky v roce 2019? Experti předpovídají další možné střety

Volby do Evropského parlamentu, sjezdy několika parlamentních politických stran, kauzy premiéra, anebo pokračující spolupráce dvou klíčových aktérů české politiky posledních let, tedy Miloše Zemana a Andreje Babiše. I tak by se daly shrnout odpovědi předních politologů v anketě redakce INFO.CZ na téma vnitropolického vývoje v nadcházejícím roce.

Ladislav Cabada

Volby do Evropského parlamentu budou v Česku v roce 2019 pravděpodobně jediným volebním kláním, a proto se jejich význam v situaci výrazného rozdělení společnosti může zvyšovat. Neočekávám nicméně, že by mohly vést k nějaké zásadní vnitropolitické změně, a to ani tehdy, pokud by hnutí ANO v těchto volbách výrazně neuspělo.



Spíše by mohly být náznakem, jak se vyvíjí pozice ČSSD a KSČM (obě strany mohou zažít velkou volební porážku spíše než jakýkoli volební úspěch), totéž lze zřejmě napsat také o perspektivách TOP 09. U všech tří subjektů by špatný výsledek, tedy zisk méně než pěti procent hlasů a nulový zisk mandátů, mohl vést k obměně vedení, případně k rozkolu.

Nerad bych byl prorokem špatných zpráv, ale obávám se, že již rok 2019 by mohl být rokem ekonomického poklesu či přímo krize, což by politiku a veřejné mínění mohlo samozřejmě silně ovlivnit.

Lukáš Jelínek

Výhled do roku 2019 je mlhavý. Předpokládám stabilní vládnutí ANO a ČSSD s KSČM v zádech. Změnit by to mohlo jen, kdyby si Jan Hamáček vzpomněl na podzimní závazek, že ČSSD bude levicovým rebelem ve vládě pravicového oligarchy. Situací může pohnout i policejní vyšetřování Čapího hnízda, konkrétně kdyby případ zamířil k soudu a z Babiše by se stal „obžalovaný“.



Kdyby byl případ naopak odložen, lze očekávat růst společenského napětí. Zajímavé bude též sledovat evropské volby. Účast asi nebude vysoká - dorazí ale proevropští voliči, z čehož mohou těžit Piráti a umírněná pravice, nebo Babiš osedlá téma migrace natolik, že přivede k urnám i starší voliče, kteří budou hlasovat pro ANO?

Petr Just

Politicky nejdůležitější událostí budou volby do Evropského parlamentu. Mimo jiné i proto, že od posledních voleb se zásadně proměnila česká stranická scéna, vstoupily do ní nové strany a bude zajímavé sledovat, zda a jak se uchytí na evropské úrovni. Rovněž bude zajímavé sledovat osud stran tam zastoupených, zda se například podaří udržet pozici Svobodných, zda se na výsledku projeví oslabování ČSSD a KSČM, nebo naopak posilování ODS.

Těch neznámých, kvůli kterým bude zajímavé tyto volby sledovat, je celá řada. Nepředvídatelnost výsledku těchto voleb bude dána i pravděpodobnou malou účastí.



Další klíčovou událostí příštího roku budou sjezdy několika stran. Asi nelze očekávat změny u hnutí ANO, o něco bouřlivější ale patrně bude průběh sjezdu ČSSD. A sjezd KDU-ČSL vybere nového předsedu.



Trvale sledovaným tématem bude vývoj kolem osoby Andreje Babiše, zejména toho, jak a kam se posune vyšetřování kauzy Čapí hnízdo (a kauzy na to navázané) a v kontextu třiceti let od změny režimu bude patrně i hodně rezonovat téma jeho evidence ve svazcích StB. Sám premiér avizoval, že ani po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva boj v této věci nevzdává.



„Devítkové“ roky sice nejsou tak osudové, jako roky "osmičkové", přesto nás jedno významné kulaté výročí čeká - třicet let od listopadu 1989.

Lubomír Kopeček

Omlouvám se: k příštímu roku se po letošních turbulencích kolem vlády těžko dá říct něco jistého – budoucnost stávající vlády je zkrátka nejistá. Trochu nevyzpytatelný je i výsledek evropských voleb – hlavně vzhledem k účasti, která asi opět bude velmi nízká. Relativně překvapit by tady mohla TOP 09, jejíž voliče tyto volby nadstandardně zajímají. Na rýsujícím se ohrožení její národní parlamentní existence to ale nic zásadního nezmění.

Daniel Kunštát

Diumvirát Zeman - Babiš, opíraje se o intelektuální trust Parlamentních listů, Jaroslava Plesla a Jaromíra Soukupa bezpochyby bude pokračovat v „orientalizaci“ české politiky. Snaha o upevňování moci obou titánů české politiky ale bude, dříve či později, nepříjemně komplikována drolením veřejné podpory hnutí ANO (neboť žádný strom neroste do nebe, jak víme), prohlubujícím se odporem dalších politických aktérů (možná i těch, kteří jsou dnes jako jakási nóbl stafáž součástí vládního mocenského bloku), některých složek státního aparátu (třeba části bezpečnostní komunity nebo soudní moci) a různých sektorů občanské společnosti, včetně těch dosud „mlčících“.

Tak či tak, rok 2019 se ponese ve znamení dalšího kola střetu o fundamentální podobu politiky, politické a občanské kultury i ústavního pořádku země. Určitě se mámě nač těšit.



Josef Mlejnek

Vývoj české politiky v roce 2019 lze těžko odhadnout, česká politika je dost nevyzpytatelná. Ale největší vliv asi bude mít vývoj kauz Andreje Babiše (Čapí hnízdo, střet zájmů), obecněji pak vývoj světové ekonomiky (případná recese a její domácí dopady) i mezinárodních vztahů (a domácí reakce na ně).

Milan Znoj

Lze očekávat, že kauzy Andreje Babiše budou kontinuálně probublávat českou politikou. Můžeme se dostat až k bodu varu, ale Andrej Babiš se v premiérském křesle zřejmě udrží, i kdyby se kauza Čapí hnízdo dostala k soudu a dokonce i kdyby se rozpadla koalice ANO a ČSSD. Nicméně příští rok bude v mnohém klíčový, protože se budou dále měnit politické poměry v České republice a v sázce budou budoucí vztahy k EU, ale také k zemím Višegrádu.

Evropské volby českou politiku příliš nezmění, jakkoli jejich výsledky jsou ve hvězdách. Není jasné, jak uspějí strany nového typu, tedy hnutí ANO a Piráti, ani zda obstojí ČSSD nebo menší pravicové strany. Případné úspěchy či neúspěchy se ovšem mohou odrazit na ochotě menších pravicových stran začít úžeji spolupracovat. Kdo ale věří v jejich integraci, bude nejspíše zklamán. Tvrdohlavost lidovců zřejmě nezná mezí a STAN a TOP 09 už to zkoušely a rozešly se ve zlém. Snad až před volbami by mohla vzniknout nějaká jejich koalice, která by se pokusila opakovat scénář Čtyřkoalice z voleb v roce 2002.

Důležité budou stranické sjezdy sociální demokracie a lidovců. U sociálních demokratů půjde o to, zda se „zemanovcům“ ve straně podaří prosadit v jejím vedení, anebo zda obstojí Jan Hamáček se svým „mírným pokrokem v mezích zákona“ a s tezí „už jsme se odrazili ode dna.“