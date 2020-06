Armáda dostane nová děla. Francouzský Ceasar je dobrou zprávou pro český průmysl | info.cz

Tatra Trucks, Tatra Defence Vehicle, Explosia, Vojenský výzkumný ústav, Ray Service či STV Group. To je zhruba seznam domácích firem, které by se mohly podílet na výrobě a servisu samohybných děl Caesar od francouzské státní firmy Nexter System. Možné je i zapojení některých dalších dodavatelů. Není totiž dosud rozhodnuto o tom, kdo bude provádět servis nových děl na podvozku TATRA, kterými chce ministerstvo obrany nahradit stávající a přesluhující systém DANA. Podle dosavadních odhadů by podíl domácích firem na kompletaci zakázky v hodnotě 6 miliard korun pro českou armádu mohl být až 50%.

Podle mluvčího společnosti TATRA TRUCKS Andreje Čírtka by se práce českých a moravských firem na tomto projektu mohla přehoupnout i přes poloviční podíl. „V případě dodávek houfnice CAESAR pro Armádu ČR je možné dosáhnout českého průmyslového podílu nad 50 procent. Český by byl nejen podvozek, ale i pancéřovaná kabina. Do projektu by se zapojila kromě TATRA TRUCKS celá řada domácích firem včetně státních podniků.“ Kabinu bude dodávat TATRA DEFENCE VEHICLE. Na jejím vývoji spolupracovala s francouzskou státní firmou. Spolupráce TATRY a Nexter Systems už přinesla své ovoce. Firmy uspěly v dánském tendru na samohybnou houfnici. Český systém však bude díky nové kabině mírně odlišný,“ říká Čírtek.

Velký prostor se podle expertů na zbrojní zakázky otevírá pardubické Explosii. Ta je schopná vyrábět střelivo do těchto samohybných houfnic a podle expertů by se v zájmu bezpečnosti a obranyschopnosti takto mělo rozhodnout. „Klíčové bude, aby na tomto výrobku byl významný podíl domácí výroby, a to včetně kompletního servisu. Předpokládám, že ministerstvo obrany bude požadovat, aby tato houfnice využívala podvozek TATRA. Z hlediska obranyschopnosti považuji za klíčové, aby se dělostřelecká munice vyráběla u nás. Například státem vlastněná akciová společnost Explosia je významným výrobcem modulárních hnacích náplní pro tento typ houfnice. Takto se dají najít i další strategičtí čeští partneři tohoto projektu,“ apeluje prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Volba Caesaru by mohla vyřešit i jiný problém, který armáda a ministerstvo v současné době řeší – jaký systém řízení dělostřelecké palby pořídit. Nejvhodnější systém právě vybírá Vojenský výzkumný ústav a vše nasvědčuje tomu, že by to měl být systém ODIN. Přitom Francouzi se svou houfnicí dodávají systém Thales ATLAS, který by mohl tento problém vyřešit a dokonce by se chtělo říct, že by bylo logické mít systém řízení palby i děla samotná od jednoho dodavatele. Zvlášť poté, kdy nejvyšší vedení armády i ministerstva řeklo, že do přesluhujících houfnic DANA už nebude investovat.

O zakázce na systém řízení palby se přitom mluví jíž dlouhou dobu, někdejší ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO), která nyní zasedá v podvýboru pro akvizice, na konci května 2018 v odpovědi na interpelaci Jany Černochové (ODS), předsedkyně výboru pro obranu, uvedla, že se musí systém pořídit co nejdříve.

„Nejzazší termín podepsání smluvního vztahu je konec roku 2018. Odložení zahájení integrace SŘP z roku 2018 na rok 2019 došlo z důvodu nedokončeného vyjednávání o modernizaci 152 mm samohybných kanonových houfnic vz. 77,“ uvedla tehdy Karla Šlechtová.

Text vyšel původně na webu Ekonomický deník. Publikujeme ho se souhlasem redakce.