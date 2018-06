Ať Babiš a ostatní dodržují dohody! Hamáček chce od premiéra jména ministrů za ANO, o Pochem se dle něj vědělo

Předseda ČSSD Jan Hamáček bude chtít na schůzce s premiérem Andrejem Babišem slyšet jména ministrů, které ANO nominuje do společné vlády. Dnes to řekl novinářům. Připomněl také, že Babiš předem věděl o tom, že sociální demokraté chtějí vyslat do kabinetu jako ministra zahraničí europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Vyzval proto k dodržování dohod. Babiš se k nominaci Pocheho vyjádřil kriticky krátce po vyhlášení výsledků referenda, v němž členové ČSSD schválili vytvoření menšinové vlády s ANO s podporou KSČM.

"Očekávám, že se dozvím od pana premiéra, kdo jsou kandidáti za hnutí ANO, tak abychom měli kompletní obrázek vládního týmu. V této fázi jsme se dostali do pozice, kdy jednotliví kandidáti budou hovořit s prezidentem republiky (Milošem Zemanem), takže vlastně do té doby, než ty schůzky proběhnou, se asi nějaké zásadní posuny očekávat nedají," řekl Hamáček k plánované schůzce s Babišem.

S předsedou KSČM Vojtěchem Filipem Hamáček zatím schůzku naplánovanou nemá. Filip o víkendu prohlásil, že pokud bude Poche ministrem zahraničí, KSČM by nemohla podpořit menšinovou vládu ANO a ČSSD.

Štěch dohodu kritizuje Babiš se podle předsedy Senátu za ČSSD Milana Štěcha chová nevyzpytatelně, myslí jen na své zájmy a neuznává partnerství. "Situace je velmi špatná, nesvědčí to o tom, že má Andrej Babiš schopnost dlouhodobě sebevědomě vést naši zemi a je to jenom předzvěst dalších problémů, které přijdou," řekl předseda Senátu. "Pokud se ta dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, tak by se od ní mělo ustoupit. To je začátek, bude ještě hůř," uvedl.

Hamáček dnes kritizoval, že se Babiš po skončení referenda vyjádřil k Pochemu odmítavě. "Sociální demokracie udělala všechno to, co se od ní očekávalo, a udělala to transparentně. My jsme zveřejnili kandidáty na ministry, proběhlo referendum, naši členové věděli, kdo jsou naši kandidáti, věděl to i pan premiér. Teď je spíš na těch ostatních, aby dodržovali dohody," řekl.

Pocheho kritizoval i Zeman, ministrem ho jmenovat nechce. Hamáček ale spor považuje za nedorozumění a očekává, že si prezident s europoslancem záležitost vyříkají na společné schůzce. "Myslím si, že ty otazníky či rozpaky by se daly rozptýlit, a opravdu si nemyslím, že zásadním problémem té budoucí vlády je Miroslav Poche, který napsal někdy nějaký článek," řekl Hamáček.

Zeman jako jednu ze svých výhrad vůči Pochemu uvedl, že europoslanec v roce 2015 napsal článek, který je podle prezidenta vstřícný k migrantům a ke kvótám na jejich přerozdělování. Europoslanec v textu ve světle tehdejší situace volá po elementární solidaritě mezi členskými státy EU, které migrační krize zasáhla zcela rozdílnou intenzitou.