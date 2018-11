Babiš by měl skončit, zní od ministryně za ČSSD. Takto premiérovu kauzu hodnotí další členové vlády

"Myslím si, že je to nešťastné, že to zatěžuje vládu a chtělo by to razantní řešení. Nejšťastnější by byl ten slovenský model, to znamená, kdyby pan premiér odstoupil, vyřešil si své problémy a pak by se případně vrátil," řekla novinářům Maláčová. Vláda podle ní má své výsledky a její konec by asi byl špatný pro občany země.

Sociální demokraté zformulují svůj postoj ke kauze na středečním zasedání širšího vedení, ve čtvrtek zasedne jejich poslanecký klub. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) chce svůj názor na věc sdělit až kolegům na těchto fórech.

Schillerová uvedla, že Babiš jí osobně okolnosti případu osvětlil se stejnými argumenty, jaké použil vůči veřejnosti. "I já mám ve vzdálenějším okolí schizofrenika," dodala ke svému pohledu na věc.

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) věří, že vláda bude mít důvěru i po pátečním hlasování. "Jsem přesvědčen, že širší vedení, dnes se schází výbor, vyjádří důvěru panu Babišovi i vládě," připomněl jednání, které plánuje hnutí ANO na dnešní večer. Po zasedání kabinetu novinářům řekl, že i dnes vláda prokázala, že je nadále schopná jednat, debatovat a věcně rozhodovat.

ANO podle Brabce nemá žádnou záložní variantu, Babiš je jediným kandidátem na premiéra. "Myslím, že o tom nebude ani debata na dnešním výboru," uvedl. ANO tuto debatu absolvovalo už před několika měsíci, kdy dospělo k závěru, že trvá na Babišovi, vysvětlil.

Vládní krizi odstartovala před týdnem skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Premiér Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. I dnes premiér zopakoval, že nepřiznání si nemoci je součástí diagnózy jeho syna. V pondělí večer Babiš o kauze mluvil s prezidentem Milošem Zemanem, který ho ujistil o své podpoře.