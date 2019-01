„Podle odhadů průměrné mzdy a spotřebitelských cen by důchody příští rok měly růst o sedm set korun, ale já budu chtít, aby to bylo devět set. Dynamika růstu mezd je podstatně větší než dynamika důchodů,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 předseda vlády.

Pokud by se jeho plán uskutečnil, znamenalo by to druhý devítisetkorunový meziroční nárůst důchodů v řadě. Pro státní rozpočet by takový krok znamenal výdaj zhruba sedm miliard nad původní plán.



