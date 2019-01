Babiš je kmotr všech kmotrů. A komunisté ve vládě? Trapná epizoda, myslí si Vondra

Diplomat, disident, jeden z mluvčích Charty 77, bývalý šéf rezortu obrany a exministr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra tvrdí, že Andreji Babišovi pomohla k moci „protikorupční hysterie“. „Lidé mysleli, že má tolik peněz, že nepotřebuje krást. Zapomněli, že on je kmotr všech kmotrů s monopolem ve třech odvětvích národního hospodářství,“ říká Vondra v rozhovoru pro server E15.cz. Kde se stala chyba, která dle Vondry umožnila „Babišům“ vyrůst? A proč se do popředí dostávají boxeři a komedianti?

Připomeneme si třicet let od sametové revoluce, ale komunisté jsou jako tichý společník ve vládě…

Ano, je to trapné. Primárně je to ale trapas těch, kteří jim podíl na moci umožnili. Je to nevkusné, ale od Babiše mě to nepřekvapuje. Vyrůstal v tom prostředí, nemá žádné zábrany se do něj kdykoliv vrátit, když mu to bude vyhovovat. U komunistů se ale krásně ukazuje, že jsou tentokrát snad konečně v posledním tažení a že jejich establishment to už ví. Nejsou to úplní hlupáci, cítí příležitost si ještě trochu zaskotačit, než odejdou do politického důchodu. Každopádně je to trapná epizoda v dějinách polistopadového státu, ale jen epizoda. Není to návrat bolševismu.

Lákat cizí firmy je zvrácené, stát je hloupý a česká ekonomika skomírá, říká ekonom Zelený

Zároveň je poslancem KSČM Zdeněk Ondráček, který rozháněl jako příslušník pohotovostního pluku lednové demonstrace během Palachova týdne.

To mě urazilo. Nechodím dnes moc na nějaká lidová shromáždění, jsem už klidnější starší člověk. Ale tady jsem udělal výjimku, dorazil jsem na shromáždění, které svolávali mladí lidé proti jeho zvolení do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Stejně tak jsem výjimečně podepsal petici, ačkoliv už to nedělám, protože je jich nějak moc. Mě to fakt urazilo. Chápu, že si kluci chtějí zavládnout, ale tohle bylo eticky i esteticky za hranou.

Kromě komunistů myšlenka vlády jedné strany láká i premiéra s hnutím ANO. K polistopadové demokracii má, řekněme, dost rozvolněný vztah. Kde se stala chyba, která tyto tendence nechala vyrůst?

Je tam několik vlivů. Podepsala se pod to ekonomická krize. Ten jev vidíme všude v Evropě, nástup populismu není unikátním českým fenoménem. Některé chyby jsme ale udělali i my. Za největší považuji to, že jsme nerozmlátili ty socialistické kolchozy a státní statky. Měli jsme to rozbít, udělat pozemkovou reformu jako Masaryk za první republiky. Bez ní jsme vlastně umožnili těm Babišům vyrůst. Ale tehdy nebyla poptávka. Ten klasický sedlácký stav byl komunisty už tak dost zdecimován a nebyl nikdo, kdo by si to vzal jako klíčové téma. To byla chyba na začátku.

A později?

V pozdější době bylo chybou přílišné propojení politiky a byznysu. V nějaké míře se politika a byznys propojují vždy, ale korupce překročila únosnou mez. Zároveň reakce na to nabyla rozměrů protikorupční hysterie. A veřejnost zhysterizovaná tvůrci veřejného mínění včetně novinářů reagovala tak, že ji politika znechutila. Prostě to začala sypat Babišovi, který situaci využil a zneužil. Lidé mysleli, že má tolik peněz, že nepotřebuje krást. Zapomněli, že on je kmotr všech kmotrů s monopolem ve třech odvětvích národního hospodářství. Běžný člověk rozpozná drobný konflikt zájmů, ale megakonflikt, kde jde o stovky miliard, je v dimenzích, které se jeho chápání vymykají.

To ale nebyla hlavní příčina úpadku tradičních stran, ne?

Dnešní doba napomáhá rozbíjení tradičně založených společenských struktur. Nejde jen o politické strany, všechny instituce jsou pod velkým tlakem. Rodina, obec i stát. Shora od mezinárodních institucí jako EU, zdola od neziskového sektoru a zájmových i lobbistických skupin a ze strany od korporací. V informačně propojeném světě internetu je komunikace úplně jiná. Dřívější politické vrstvy byly svým způsobem aristokracie. Ti lidé si mohli věci v klidu rozmyslet. Noviny vycházely až druhý den, tak se dalo celou noc přemýšlet, jak reagovat. Dnes když ve vteřině nezareagujete, jakmile vám na telefonu něco pípne, jste politická mrtvola, protože vás někdo předběhne brutálním útokem. Takže „aristokracii“ – lidi, kteří se na to nějak léta připravovali, získávali zkušenosti – nahrazují boxeři, komedianti a kašpaři. Reagují rychle a jsou tím pádem vidět. Když pak tradiční politika není schopna generovat dostatečné množství boxerů a komediantů, dostává se pod tlak. Politické strany se zřejmě budou muset modernizovat, zjednodušit své rozhodovací struktury. Zároveň máme-li si uchovat demokracii, jsou nenahraditelné. Nesmíme dopustit, aby politické strany padly.



