Babiš jezdí po krajích a slibuje peníze. Kritikům vzkázal: Jen hlupák za to může vládu kritizovat

Jenom hlupák může kritizovat vládu za to, že při výjezdech do krajů mapuje potenciál investic. Na dnešním Setkání lídrů českého průmyslu a exportu to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Jednobarevný kabinet bez důvěry při pravidelných návštěvách krajů slibuje peníze například na sport, infrastrukturu nebo ekologické projekty.