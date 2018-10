Babiš má s Merkelovou stejný názor, jak řešit migraci. Co označila kancléřka za nestvůrnost?

Německá kancléřka Angela Merkelová a český premiér Andrej Babiš se shodují v tom, že je třeba spolupracovat s africkými státy při řešení problému migrace do Evropy. Podle nich je třeba africké země hospodářsky podporovat, aby tamní lidé měli perspektivu a neodcházeli. Babiš a Merkelová to řekli novinářům po dnešním jednání v Kramářově vile v Praze, které se uskutečnilo u příležitosti stého výročí založení Československa.

„V mnoha oblastech migrační politiky máme stejný názor, zejména pokud se týká otázky smluv mezi Evropskou unií a dalšími státy,“ řekla Merkelová. Podle ní dobře funguje dohoda mezi EU a Tureckem o vracení migrantů a může se stát vzorem i pro další země. Bude ale při tom potřeba vzít v potaz různá specifika těchto států.

„Máme na to stejný názor, že musíme s africkými státy spolupracovat, hlavně po ekonomické stránce, aby se jim lépe dařilo,“ řekl Babiš. „My to spolu konzultujeme a myslím si, že máme na to stejný názor, jak řešit systémově ilegální migraci,“ doplnil. V polovině listopadu se chce zúčastnit konference na Sicílii, která by se měla zabývat možností spolupráce mezi EU a Afrikou s ohledem na řešení migrační problematiky.

„Máme shodné přesvědčení o tom, že musíme dosáhnout win-win situace, kdy bude možný hospodářský rozvoj afrických států, a tím se vytvoří důvod pro to, aby mladí lidé měli v těchto zemích perspektivu a nemuseli je vůbec opouštět,“ uvedla Merkelová.

O kvótách na rozdělování uprchlíků, které v minulosti Německo podporovalo a Česko proti nim vždy vystupovalo, ani jeden z politiků nemluvil.

Merkelová na tiskové konferenci rovněž odsoudila vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího.

„Případ novináře Chášukdžího je nestvůrnost a včera (ve čtvrtek) jsem to také sdělila v telefonickém rozhovoru saúdskému králi,“ řekla Merkelová. Německo podle ní čeká na úplné objasnění případu a také jeho pozadí. Do té doby nebude do blízkovýchodní země dovážet žádné zbraně, připomněla kancléřka nedělní rozhodnutí své vlády.

„V Evropské unii budeme přirozeně mluvit o tom, jak si představujeme další společný postup,“ uvedla Merkelová. Očekává také, že Saúdská Arábie začne řešit humanitární katastrofu, kterou vyvolal konflikt v Jemenu.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes dopoledne řekl, že Praha bude na radě ministrů zahraničí prosazovat razantní postoj EU k události. Jako možná opatření uvedl zákaz vstupu na území EU pro některé lidi nebo zmrazení jejich majetků.

Chášukdží zmizel po návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát opustil. Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel, a ve čtvrtek uvedl její generální prokurátor, že šlo o předem připravenou vraždu.

Merkelová přijela do Prahy u příležitosti 100. výročí založení Československa, s Babišem jednala zhruba čtvrt hodině v Kramářově vile, kterou nechal vystavět první československý premiér Karel Kramář. Německá kancléřka při té příležitosti blahopřála Čechům k výročí a vyjádřila potěšení z toho, že obě země pojí přátelství i dobré hospodářské vztahy, přestože jejich minulost byla komplikovaná. Vyjádřila zároveň politování nad zločiny německého nacistického režimu.