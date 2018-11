Babiš: Můj syn je občanem Švýcarska více než 10 let. Jeho matka zažaluje novináře

Syn premiéra Andreje Babiše je občanem Švýcarska více než 10 let. V rozhovoru to řekl Deníku sám ministerský předseda. Šéf hnutí ANO v rozhovoru mimo jiné zopakoval, že celá kauza je vykonstruovaná novináři, kteří představují největší nebezpečí pro jeho rodinu.

„Pravda je na mé straně a pro své děti dělám všechno. Matka mého syna se bude bránit a tyhle lidi zažaluje. A nemyslím si, že kdybych se stáhl do soukromí, tak by té štvanice nechali. To je cílená akce proti mé osobě,“ uvedl Babiš.

Podle něj je rovněž lež, že se chystal jít do vlády s SPD. S touto stranou má prý společné některé programové body, ale kritizoval její šéfa Tomia Okamuru, že se připojil k opozici.

„Nikdy jsme neuvažovali o tom, že bychom šli s SPD do vlády. Některé programové body tohoto hnutí nám nejsou vzdálené, ale tato varianta vůbec není na stole. S panem Okamurou jsem mluvil o tom, proč se přidal k opozici, která chce zneužít útoky na moje děti, což považuji za novinářské i politické dno,“ řekl.