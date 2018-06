Babiš musí dobudovat většinu s ČSSD a KSČM, jinak riskuje zásadní porážku, varuje politolog

Ještě týden zbývá sociálním demokratům na to, aby v referendu rozhodli o vládním angažmá po boku Andreje Babiše a s podporou komunistů. Pro šéfa hnutí ANO ale už teď skončilo období klidu. Zlomovým okamžikem bylo jeho opětovné středeční jmenování premiérem, jak pro INFO.CZ vysvětluje politolog Ladislav Cabada. „To před něj staví nutnost po dlouhé době relativního klidu vyvinout daleko více iniciativy k dobudování provládní většiny v parlamentu. Druhý neúspěch při hlasování o důvěře vládě by znamenal zásadní Babišovu porážku, a té se bude chtít téměř za každou cenu vyhnout,“ uvažuje Cabada.

Cabada nepochybuje, že je Zemanův tah se jmenováním premiéra ještě předtím, než skončí referendum sociálních demokratů, dvojím tlakem. Za prvé na samotného předsedu hnutí ANO Babiše: „Jmenováním mu sděluje, že prezidentovi nezáleží na tom, jakou většinu v dolní komoře získá a tedy, že pokud do vlády nevstoupí ČSSD, měl by se vrátit k prezidentem podporovanému projektu spolupráce mezi hnutím ANO, KSČM a Okamurovou SPD.“

Za druhé se podle Cabady jedná i o vzkaz pro ČSSD. „Pokud jde o sociální demokracii, je to pro ni jasné sdělení, že pokud ve vnitrostranickém referendu nepodpoří vstup do vlády, octne se definitivně mimo hru,“ říká politolog.

Bez rizik podle Cabady není ani jeden ze dvou výše zmíněných scénářů, se kterými podle všeho předseda hnutí pracuje. „Pořád tu je riziko v podobě KSČM, jež nutně vládu podpořit nemusí,“ upozorňuje politolog a připomíná, kterak se sociální demokraté svým způsobem od spolupráce s komunisty snaží distancovat a vyzývají Andreje Babiše, aby se s nimi domluvil pouze na platformě ANO a KSČM, tedy aby je z jejich dohod vynechal.



ČSSD ale nemůže popřít, že právě na KSČM by závisela i její budoucnost. Pokud sociální demokraté na vstup do kabinetu kývnou, bude to totiž právě odchod komunistických poslanců ze sálu Sněmovny při hlasování o důvěře, co umožní vznik menšinové vlády hnutí ANO a sociálních demokratů.

A pokud ČSSD v referendu vstup do vlády neschválí, bude se Babiš nejspíš muset vrátit ke spolupráci s SPD a KSČM, tedy k alianci, která spolehlivě funguje na půdě dolní komory již od voleb. „Koalici ANO a ČSSD s podporou KSČM osobně vidím jako silně problematickou, protože KSČM se rozhodně nedokázala zbavit všech příměsí neostalinismu a antiliberalismu,“ upozorňuje v tomto ohledu Cabada.

Hovoří v této souvislosti o Martě Semelové, která považuje Klementa Gottwalda za dobrého politika a naopak například odmítá uznat, že Milada Horáková byla obětí politické zvůle a agrese komunistického režimu. Ačkoli už Semelová nesedí ve sněmovně, Cabada připomíná, že je ještě pořád zaměstnankyní aparátu strany. A podobně smýšlející komunisté mají ve straně celé své křídlo.

Navzdory těmto námitkám má politolog za to, že pokud nemá dojít k předčasným volbám, lze alianci složenou z hnutí ANO, ČSSD a komunistů označit za nejlepší z nejhorších realistických řešení. „Druhým nejhorším jsou zřejmě předčasné volby, třetím pak na hraně ústavy lavírující prezidentská, či tzv. úřednická vláda, jakou byla v minulosti vláda Jiřího Rusnoka.“



Řádově kritičtější je pak k onomu druhému či záložnímu scénáři, který počítá také s SPD. „Případná koalice na půdorysu spolupráce hnutí ANO nejen s komunisty, ale také s radikálním a v mnoha projevech svých politických představitelů i extrémistickým hnutím SPD, by představovala velmi antiliberální koktejl,“ uvažuje Cabada. Podle jeho slov by taková vláda existující vedle proputinovského a pročínského prezidenta poškodila image ČR v zahraničí, tedy dominantně v západní Evropě. „A to takovým způsobem, že by nás jasně vrhla do jednoho pytle se silně antiliberálními režimy v Polsku a Maďarsku,“ uzavírá politolog.