Babiš: Největší potíž ČR je nízká nezaměstnanost a málo pracovníků

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V březnu dosahovala 3,5 procenta. Úřady práce evidovaly na konci prvního čtvrtletí 263.608 uchazečů o práci a víc než čtvrt milionu volných míst. Zaměstnavatelé požadují síly ze zahraničí. Stěžují si na to, že musí kvůli nedostatku zaměstnanců omezovat výrobu a odmítat zakázky.

„Poslouchám všude, že úřady práce jsou v roli statistů. Když firmy mají představu, koho hledají na jakou pozici, tak by měly být úřady aktivní. Vědí, kdo je nezaměstnaný,“ řekl novinářům Babiš. Stát se podle něj nezajímá o to, „které profese nabízí“. Premiér v demisi zmínil chybějící síly do technických profesí či zdravotní sestry. Dodal, že na rozdíl od odborů se nestaví proti přivážení potřebných pracovníků ze zahraničí, kteří musí ale pracovat za stejných podmínek a za stejnou mzdu jako Češi.

Podle odborníků na problematiku zaměstnanosti Česko už dosáhlo přirozené nezaměstnanosti a volné síly na trhu nejsou. Lidé, kteří jsou v evidenci úřadů práce, nemívají potřebnou kvalifikaci. Odboráři nesouhlasí s tím, že by se úřady práce problematice zaměstnanosti nevěnovaly a úředníci dostatečně nepracovali. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula podotkl, že úřady se nevěnují jen řešení nezaměstnanosti, ale také vyplácení dávek. „Lidé opravdu na úřadech práce nelelkují. Mají spoustu jiných úkolů,“ dodal Středula.

Podle něj zlepšení situace v Česku nepomohlo ani to, že minulá vláda seškrtala pro letošek výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti z 2,5 miliardy na 0,5 miliardy, mimo jiné tedy prostředky na rekvalifikace, školení a další přípravu.

Kvůli škrtům v letošním rozpočtu se předák přímo na tiskové konferenci střetl s Babišem, který byl v minulém koaličním kabinetu ministrem financí a resort financí spravovalo jeho hnutí ANO. Babiš argumentoval tím, že jako šéf státní pokladny zlepšil výběr daní a za snížení částky na zlepšení zaměstnávání nemůže. Středula mu naopak připomínal, že o rozpočtu a snížení sumy rozhodoval celý kabinet, tedy i ministr financí a ministři z hnutí ANO.