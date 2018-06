Babiše čeká jednání o platech. Přidat jen někde? Nepřijatelné, trvají na svém odboráři

Na úterní mítink jdou odboráři s několika požadavky. „Pro odbory není přijatelný prozatímní návrh vlády prezentovaný ministryní financí, podle kterého by se nezvýšily platy ve veřejném sektoru plošně a případné navýšení objemu prostředků na platy „ostatním zaměstnancům“ by bylo o šest procent, z toho pouze dvě procenta do tarifních tabulek,“ uvedl pro INFO.CZ mluvčí odborových svazů z rozpočtové a příspěvkové sféry Pavel Bednář.

Jak už INFO.CZ před časem informovalo, spory odborů a vlády o navyšování mezd státních zaměstnanců se táhnou již několik měsíců. Už v půlce března odboráři požádali Babiše o schůzku. Nedočkali se ovšem reakce. Termín jednání získali až poté, co minulé úterý uspořádali protestní mítink.

Designovaný premiér se ho nezúčastnil. V dopise předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi napsal, že pozvánka obsahuje „formu nátlaku na vládu“ a on nechce jednat „v takové konfrontační atmosféře“.

Se zástupci odborů ale mluvil Babiš o den později na zasedání tripartity. Podle informací INFO.CZ se setkání neneslo v konfrontačním duchu.

„Věřím, že úterní vstupní jednání bude konstruktivní a vstřícné a že obě strany postupně naleznou kompromis, který bude přijatelný jak pro zaměstnance veřejných služeb a správy, státní zaměstnance a příslušníky bezpečnostních sborů na straně jedné, tak i pro stát jako zaměstnavatele na straně druhé,“ věří nyní Bednář.

Navýšení pro všechny o deset procent od podzimu

Odbory protestují především proti tomu, aby se platy nezvyšovaly všem státní zaměstnancům plošně, ale pouze některým vybraným skupinám, které si to podle vlády „zaslouží“. Odboráři na úterním setkání zopakují podle informací INFO.CZ svůj požadavek, aby se navýšily platové tarify všem zaměstnancům veřejných služeb a správy, všem státním zaměstnancům a příslušníkům bezpečnostních sborů o deset procent.

Objem prostředků na platy pedagogických pracovníků regionálního školství by se podle nich měl zvýšit o patnáct procent.

Ke změnám by přitom nemělo dojít až do příštího roku, ale už letošního října. Odbory také chtějí dorovnat platové stupně, které jsou nyní pod minimální mzdou alespoň na její úroveň a v každé platové třídě přidat jeden až dva platové stupně s ohledem na odchod do důchodu, který se prodlužuje.

Jednání se za odboráře zúčastní kromě Středuly a Bednáře ještě Dagmar Žitníková za zdravotnické odbory, František Dobšík ze školských odborů, Anna Machová za kulturní odbory a za hasiče Jiří Jílek.

Celá situace se v minulých dnech ještě přiostřila poté, co i některé z vybraných skupin začaly tvrdit, že vláda neplné své sliby. S Babišem a ministrem zdravotnictví v demisi Vojtěchem Filipem se před několika dny sešly zdravotnické odbory. Podle jejich vyjádření jim premiér na začátku května slíbil, že od začátku příštího roku zvýší platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví o deset procent.

„Premiér nám sdělil, že jeho slib vlastně nebyl slibem, ale podporou, a že vzhledem k tomu, že se dohodly zdravotní pojišťovny a nemocnice na růstu úhrad na příští rok, tak ministr akceptuje dohody a žádné plošné zvýšení platů nebude,“ stojí v následném stanovisku zdravotnických odborů.

V naplnění slibů zatím věří školské odbory. „U nás nemám žádnou informaci, že by někdo couval. Prostředky na navýšení platů pro pedagogické pracovníky jsou zakomponovány v návrhu státního rozpočtu,“ řekl minulý týden pro INFO.CZ Dobšík. Vyjednávání se ale účastní.

Designovaný premiér se proti plošnému navyšování platů staví s argumentem, že někteří úředníci nyní berou více než pracovníci soukromých firem. Již dříve prohlásil, že chce navyšovat platy lidí ve zdravotnictví, školství nebo kultuře.