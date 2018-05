Babišova vláda na výjezdě na Ústecku: Ministři v demisi jednají s krajskými politiky

Hned ráno se Babiš setká s krajskými politiky v Teplicích. Mluvit budou o železniční trati z Lovosic do Teplic, kterou poničil před pěti lety sesuv. Kraj trvá na tom, aby stát oblíbenou trať opravil. Podle ministerstva dopravy by to ale bylo příliš nákladné, obnova by stála asi 800 milionů korun.

Následně se kabinet přesune do Ústí nad Labem, kde bude jednat s krajskými radními. "Dalšími tématy budou opravy silnic druhých a třetích tříd, financování regionálního školství a rozvoje venkova či rozvoj průmyslové zóny Triangle. Členové kabinetu budou diskutovat také se starosty měst a obcí v kraji," informovala mluvčí vlády Barbora Peterová.

Babiš s dalšími ministry navštíví také ústeckou univerzitu, nemocnici nebo úřad práce. Zamíří také do problémové čtvrti Předlice, která je považována za vyloučenou lokalitu, nebo k ubytovně na Střekově.