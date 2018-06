Babišovi přísně tajní ministři. Jména zveřejní až v pátek, počká na schůzku Zemana s Pochem

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce jména kandidátů do vlády zveřejnit v pátek odpoledne. Řekl to dnes novinářům při ukončení návštěvy Olomouckého kraje. V pátek se prezident Miloš Zeman setká s kandidátem ČSSD na ministra zahraničí Miroslavem Pochem, kterého odmítá jmenovat. Babiš tak zřejmě se zveřejněním adeptů do menšinové vlády ANO-ČSSD počká právě na výsledek této schůzky. Dnes nechal premiér otázky na jména kandidátů bez komentáře.