Bárta a Horký chystají Dobrou zprávu o konci světa. Při pandemii dokončují film o kolapsu civilizace | info.cz

Egyptolog a archeolog profesor Miroslav Bárta a dokumentarista Petr Horký dokončují v těchto dnech celovečerní film Civilizace s podtitulem Dobrá zpráva o konci světa. Točili jej pět let ve 30 různých zemích s jasnou otázkou: „Jak daleko od své zásadní transformace je současná globální civilizace?“ Snímek, v němž vystupují i takové osobnosti, jako jsou zooložka Jane Goodall, mořeplavec Thor Heyerdahl nebo egyptolog Zahi Hawas, vstoupí shodou okolností do kin v časech světové koronavirové pandemie. Což je ale náhoda, dlouhodobě se plánovalo, že dokument bude poprvé uveden na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. V běžné kinodistribuci by pak měl být od září.

„Budoucnost nikdy netvořili mrtví nebo nenarození lidé. Budoucnost naší civilizace tvoříme my. Nečeká nás nic, co bychom sami neodstartovali,“ zní motto celého filmu.

„Všechny lidské kultury a civilizace postupně rostly, kulminovaly, dosáhly svého maxima a pak vymizely. Ukazuje se, že vždy ten rys, jenž danou společnost dovedl na vrchol, ji následně stáhl do propadliště dějin,“ rekapituluje základní poznání plynoucí ze studia dlouhých časových řad a předešlých civilizací profesor Bárta.

Ten nedávno formuloval teorii sedmi zákonů, která by nám mohla jako lidstvu pomoci v dalších krocích, čemuž jsme se věnovali i ve velkém rozhovoru na INFO.CZ.

Bártovy myšlenky teď pomůže po celém světě rozšířit známý filmař Petr Horký, který nedávno zaujal například Stoletím Miroslava Zikmunda či seriály Dobrodružství archeologie a Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou. „Film o kolapsech lidských civilizací nám vzniká pod rukama. Je neuvěřitelné, že zrovna ve dnech, kdy dokončujeme trailer, nastane celosvětová epidemie koronaviru. Ještě před měsícem, by mnozí nevěřili, že je to možné. Toto je film, který nemá plašit, není to další apokalyptická výhrůžka. Je to připomenutí, co se už stalo a co se děje teď. Je to připomenutí, co platilo a platí, na co se pozapomnělo. Například na to, že budoucnost nikdy netvořili mrtví nebo nenarození lidé,“ napsal na YouTube k traileru na film Petr Horký.

Bárta se ve svém vidění vývoje světa shoduje i s dalšími světovými velikány. „Spousty skvělých civilizací tu byly před námi. Ale ani jedna z nich nevyřešila problém trvalého přežití,“ zazní tak ve filmu například od mořeplavce Thora Heyerdahla. „Věřím, že ještě je časové okno, ale netuším, jak je velké. Je pozdě, ale snad není příliš pozdě. Pravidla se mění. Už před čtyřmi roky prohlásil hlavní britský hygienik, že doba antibiotik končí,” upozorňuje zooložka Jane Goodall.

Civilizace ale může ke svým současným problémům přistoupit jako k výzvě, i k tomu se jí snaží film nabádat. Stejně jako třeba egyptolog Zahi Hawas: „Proč už nechceme postavit sochy MOAI, proč nemáme zájem stavět pyramidy? Nejde o to, že bychom to nedokázali. Podstatné je, že už nemáme důvod!“

Jak ale profesor Bárta naznačuje v dalším velkém rozhovoru, které s ním INFO.CZ právě chystá, věří, že se všechno obrátí k dobrému: Za 12 tisíc let se nikdy nestalo, aby člověk na celé čáře prohrál. Problémy dokázal vždy vyřešit, a v tom spočívá jedno z mnoha poučení historie a archeologie. Byl bych rád, kdyby bylo jasné, že věřím, že to dokážeme znovu. To, že se snažíme tyto problémy pojmenovávat a pochopit, neznamená, že jsme nepřáteli pokroku, ale naopak.“

Na filmu se jako odborný a mediální poradce podílí rovněž komentátor INFO.CZ a historik profesor Martin Kovář, jenž je spolu s profesorem Bártou spoluautorem a spolueditorem několika úspěšných knih na téma kolapsu a regenerace komplexních společností, zejména knihy „Kolaps a regenerace“ s podtitulem „Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností“, která vyšla v nakladatelství Academia v roce 2011. Vědci se totiž tématem zabývají opravdu dlouhodobě.

INFO.CZ bude mediálním partnerem filmu.