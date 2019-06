Bartoš po schůzce s Hamáčkem: „Nevím, jak to mají spočítané, ale ANO je neskutečně natírá“ | info.cz

V pátek se sejde širší vedení sociálních demokratů, které do značné míry rozhodne o strategii menšího koaličního partnera pro příští dny. V danou chvíli se situace navzdory sporům o Michala Semína jeví tak, že ČSSD ve vládě zůstane. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který se na sklonku minulého týdne sešel s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, přesto nelze vyloučit, že ČSSD bude hledat z vlády únikovou cestu. „Nevím, jak to mají spočítané, ale ANO je neskutečně natírá již od minulého volebního období,“ říká Bartoš a dodává, že se vedení ČSSD ocitá pod tlakem regionů kvůli blížícím se krajským volbám.

Předminulý týden opozice vyzvala předsedy ČSSD a SPD ke schůzce. Chtěli jste se jich ptát na limity, pokud jde o jejich podporu stávající vládě. Jan Hamáček i Tomio Okamura, aspoň pokud vím, schůzku odmítli. Jak ale plyne z pirátské evidence schůzek a kontaktů, s Janem Hamáčkem jste se minulý týden sešel. Jaký byl váš základní dojem, pokud jde o vládní angažmá ČSSD?

S šéfem SPD Tomiem Okamurou se setkal místopředseda Jakub Michálek, o otázkách opozice s ním mluvil už před dvěma týdny. SPD, sice s bachratým konstruktem důvodů, ostatně jak jsme již zvyklí, je připravena hlasovat pro nedůvěru vládě.



To ale zas tak překvapivé není…



Samozřejmě, není to překvapení. Předseda Okamura umně manévruje s rétorikou, aby si před svými voliči s Andrejem Babišem nezadal. Nicméně fakticky ho svým chováním ve sněmovně v tuto chvíli kryje a problém střetu zájmů odsouvá do roviny, kdy premiéra ze zodpovědnosti vyviňuje. Pro hlasování o nedůvěře vládě je to však irelevantní.

A pokud jde o tu schůzku s Janem Hamáčkem?



Jelikož předseda ČSSD pan Hamáček na veřejný apel opozice nereagoval, požádal jsem ho o individuální schůzku. Byl jsem rád, že mi vyhověl. Většinu času jsme řešili pro nás i pro občany zásadní témata jako sociální služby, exekuce a právo na digitální službu. Samozřejmě jsme se zabývali střetem zájmů premiéra a pozicí ČSSD ve vládě.



Konfrontoval jsem předsedu ČSSD s odpověďmi, které nám dal na naše otázky Tomio Okamura a snažil jsem se zjistit skutečnou pozici ČSSD, neboť z vyjádření jejich představitelů (Maláčová, Veselý, Chvojka a dalších) není jasné, kde jsou limity podpory současné vlády. Připomněl jsem mu také, že již v předchozí situaci hlasování o nedůvěře, ČSSD odešla ze sálu.



A na co přesně jste se Jana Hamáčka, pokud jde o jejich účast ve vládě, ptal a jak vám odpověděl?



Jednoduše. Zda nechtějí svou podporu a účast ve vládě přehodnotit. Je logické, že toto v přímé reakci na apel opozice nikdo udělat nemůže a nejsem naivní, že by to kdykoli od kohokoliv zaznělo. Předseda mne ujistil, že do situace vnese jasno po setkání špiček ČSSD, které mají naplánováno na tento pátek.



Co od něj lze podle vašeho mínění čekat?



Dle mého názoru z tohoto jednání vzejdou jen nějaké další posunuté limity pro podporu vlády s odkazem na koaliční smlouvu. Ale můžu se mýlit. Roli v tom bude hrát následující týden ve sněmovně. Podpisy k mimořádné schůzi budeme vedení sněmovny dávat právě v pátek a ČSSD může ještě překvapit.

Mluvili jste spolu také o předběžných auditech Evropské komise ke střetu zájmů Andreje Babiše? Jak ty dokumenty Hamáček hodnotí?



Tam se pozice nezměnila oproti veřejným vyjádřením, a ani jsme se tím nezabývali. Z procesního pohledu je bohužel pozice ČSSD k výsledkům auditu logická ve smyslu 'ještě v té vládě budeme' – čekají na finální audit, který se vypořádá s reakcemi České republiky. Ten ovšem bude vznikat pod ministerstvy, která má v gesci ANO.



Finální verze auditu dle názoru odborníků pouze určí míru korekcí. Že by se cokoliv změnilo na faktu, že premiér porušuje dle auditorů jak český zákon o střetu zájmů, tak i evropské finanční nařízení, které v přísnější formě platí od loňského léta, očekávat nelze.



Umíte si představit, za jaké situace by ČSSD mohla opustit vládu?



No, já si to představit umím. Ona je to podle mě již skutečná agonie a ČSSD na tuto spolupráci doplácí, což je vidět jednak v různých průzkumech, ale projevuje se to také v každých dalších volbách. Nevím, jak to mají spočítané, ale ANO je neskutečně natírá již od minulého volebního období. Evropské volby ukázaly, že propad voličů ČSSD je obrovský, i když nebyla v evropských volbách nikdy dvakrát silná. Dle mých informací se začínají ozývat regiony s obavami o volby krajské.

Jak vnímáte scénář, dle kterého by se Babiš po odchodu ČSSD z vlády obrátil s nějakou nabídkou spolupráce směrem k SPD?



Jsem přesvědčený, že by se to nesetkalo s podporu poslanců hnutí ANO ve sněmovně. Osobně jsem byl při hlasování o důvěře svědkem, jaké „tóčo“ v hnutí bylo, když Andrej Babiš navěky spojil své hnutí s podporou KSČM. Spojení či podpora SPD by podle mě rozklížila klub doposud semknutých poslanců ANO, patrně by to neakceptovalo ani značné množství původních voličů. Ale jak jsem řekl jinde: „Andrej Babiš již hraje vabank.“



S tím souvisí moje poslední otázka: má opozice plán pro situaci, kdy by stávající vláda padla?



Plán by mělo mít zejména hnutí ANO, které pro samé problémy premiéra neplní programové prohlášení v oblastech, které občany pálí a tlačí si své PR blbiny typu „umíme vybírat daně“ (nic jiného totiž EET není) a zákony psané developery. A rozpočet se jim hroutí jako domeček z karet, že ho nestačí lepit. Nově nacházejí půl miliardy v tom, že zdvojnásobí poplatek za zápis do katastru. Ostatně v úterý jsme s Piráty ve sněmovně vystavili vládě Andreje Babiše vysvědčení, kde propadá ve většině důležitých 'předmětů'.