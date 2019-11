Beatles nebo Stouni? Havel nebo Klaus? S kandidáty na předsedu TOP 09 třeba i o jídle | info.cz

1. Jak bude vypadat TOP 09, pokud budete zvolen/zvolena jejím předsedou/předsedkyní?

Markéta Pekarová Adamová: Bude sebevědomá, čitelná a silná.

Tomáš Czernin: TOP 09 bude pozitivní strana.





2. Jak chcete přilákat voliče mimo Prahu?

Markéta Pekarová Adamová: Budeme za nimi muset jezdit, vysvětlovat jim naše priority, mluvit s nimi o tom, co je trápí, co chtějí řešit. Musíme mít řešení pro jejich problémy.

Tomáš Czernin: Máme témata, která jsou nadějí do budoucnosti. Jsou to témata pro samostatné lidi, kteří na budoucnost myslí.





3. Jaký je váš cíl pro krajské volby?

Markéta Pekarová Adamová: Udělat samozřejmě co nejlepší výsledek. Kraj od kraje to je ale jiné. Musíme minimálně obhájit pozice tam, kde jsme už úspěšní byli, uspět se ale musíme pokusit také v dalších krajích tak, abychom se dostali do zastupitelstev.

Tomáš Czernin: Ve všech volbách, které nás čekají, se musíme spojovat s demokratickými stranami, musíme táhnout za jeden provaz. Máme krásnou pověst o Svatoplukových prutech, a ta teď platí víc, než kdy dřív.





4. Jaký je vás cíl pro sněmovní volby?

Markéta Pekarová Adamová: Cílem je teď to, abychom dokázali spolupracovat s dalšími stranami

Tomáš Czernin: Cíl je stejný, jako pro volby krajské. Musíme se dohodnout s našimi partnerskými stranami. Chceme mít relevantní sílu, abychom mohli mluvit o příští vládě.





5. Budete vašeho protikandidáta/protikandidátku podporovat na pozici prvního místopředsedy?

Markéta Pekarová Adamová: Ano.

Tomáš Czernin: Určitě. Už jsem to řekl i v minulých dnech.





6. Karel Gott nebo Waldermar Matuška?

Markéta Pekarová Adamová: Pro mě jsou oba ze stejného ranku.

Tomáš Czernin: Matuška.





7. S jakou stranou půjdete do voleb v alianci? Koho preferujete?



Markéta Pekarová Adamová: To se uvidí. Záležet to bude na tom, s kým se dohodneme. Ideální partneři by byly STAN, KDU-ČSL a třeba i ODS:

Tomáš Czernin: Samozřejmě STAN. KDU-ČSL, v domácích volbách klidně i s ODS. Myslím, že je toho víc, co nás spojuje, než co nás rozděluje.





8. Karel Schwarzenberg nebo Miroslav Kalousek?

Markéta Pekarová Adamová: Volit mezi otci zakladateli nejde.

Tomáš Czernin: Karel Schwarzenberg. Znám se s ním spoustu let, byl to kamarád mého tatínka od peřinky. Mám k němu možná i tatínkovský vztah. Mirek je zase můj kamarád, je o čtrnáct měsíců starší. Jsme vrstevníci.





9. Václav Havel nebo Václav Klaus?

Markéta Pekarová Adamová: Václav Havel. Jednoznačně. O parník.

Tomáš Czernin: Václav Havel. Jednoznačně.





10. Rolling Stones nebo Beatles?

Markéta Pekarová Adamová: Spíše Beatles.

Tomáš Czernin: Beatles, ale ne zas o tolik.





11. Evropská unie jako federace nebo Evropa národních států?

Markéta Pekarová Adamová: Blíž k federaci, i když je to asi těžko uskutečnitelné.

Tomáš Czernin: Federace.





12. Solidarita nebo svoboda?

Markéta Pekarová Adamová: To nelze oddělit, souvisí spolu.

Tomáš Czernin: Obojí patří dohromady.





13. Soukromé nebo veřejné školy?

Markéta Pekarová Adamová: Obojí mají své místo.

Tomáš Czernin: Moje děti byly částečně na soukromých školách, je tady místo pro oba typy škol.





14. Zastupitelská nebo přímá demokracie?

Markéta Pekarová Adamová: Určitě zastupitelská.

Tomáš Czernin: Zastupitelská.





15. Divadlo nebo film?

Markéta Pekarová Adamová: Obojí mám ráda. Nechci mezi nimi volit.

Tomáš Czernin: Spíše film.





16. Konzervatismus nebo liberalismus

Markéta Pekarová Adamová: Konzervativně-liberální směr je ideální.

Tomáš Czernin: Jedno s druhým se nevylučuje. Je toho hodně, co oba směry naopak spojuje.





17. Koruna nebo euro?

Markéta Pekarová Adamová: Euro.

Tomáš Czernin: Euro.





18. Placené nebo hrazené zdravotnictví?

Markéta Pekarová Adamová: Spoluúčast pouze na základní věci právě proto, aby si lidé nemuseli připlácet na složitější a nákladnější péči.

Tomáš Czernin: Veřejné, ale ne úplně zadarmo. Jsem pro poplatky ve zdravotnictví.





19. Vyšší nebo nižší daně?

Markéta Pekarová Adamová: Co nejnižší.

Tomáš Czernin: Nižší daně.





20. Miloš Forman nebo Jiří Menzel?

Markéta Pekarová Adamová: Asi Forman. Ale zase je to velmi těžká volba. Oba pány mám ráda, oba mají svoje.

Tomáš Czernin: Forman.





21. Moře nebo hory?

Markéta Pekarová Adamová: Hory.

Tomáš Czernin: Mládí jsem prožil na horách, dneska jezdím rád i k moři. Co obojí spojuje, že jak na horách, tak na moři, je člověk závislý na druhých.





22. Milan Kundera nebo Ludvík Vaculík?

Markéta Pekarová Adamová: Milan Kundera.

Tomáš Czernin: Spíš Kundera.





23. Jádro nebo obnovitelné zdroje?

Markéta Pekarová Adamová: Obnovitelné zdroje i jádro. Ale pokud možno v tomto pořadí.

Tomáš Czernin: Obnovitelné zdroje. My jsme ale v situaci, kdy se bez jádra neobejdeme.





24. Lyže nebo snowboard?

Markéta Pekarová Adamová: Lyže.

Tomáš Czernin: Běžky.





25. Ženy v politice s kvótami, anebo bez nich?

Markéta Pekarová Adamová: Bez nich.

Tomáš Czernin: Bez kvót. Politika by měla být rovná pro všechny.





26. Oblíbený politik?

Markéta Pekarová Adamová: Mám ráda silné političky. Angela Merkel, Margaret Thatcher.

Tomáš Czernin: Winston Churchill, Ronald Reagan.





27. Oblíbená kniha?

Markéta Pekarová Adamová: Žert Milana Kundery.

Tomáš Czernin: Svět včerejška, vzpomínky jednoho Evropana od Stefana Zweiga.





28. Oblíbený film?

Markéta Pekarová Adamová: Zvětšenina.

Tomáš Czernin: Tmavomodrý svět, Amadeus, Nejdelší den.





29. Oblíbené hudební album?

Markéta Pekarová Adamová: Třeba všechna alba od Tata bojs.

Tomáš Czernin: Abbey Road.

30. Oblíbené jídlo?

Markéta Pekarová Adamová: Mám ráda různé typy kuchyní: indickou, thajskou, ale třeba i italskou kuchyň.

Tomáš Czernin: Sušenky.