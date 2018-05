Brabec pro INFO.CZ: Další působení ve vládě? Jistý si není nikdo, s ČSSD se teď spolupracuje lépe

Dnešním dnem startuje vnitrostranické referendum, v němž se sociální demokraté rozhodnou, zda chtějí do vlády s hnutím ANO. Vyjednávání o kabinetu komplikují i komunisté, kteří se činí nároky v zahraniční politice. Podle ministra životního prostředí a místopředsedy ANO Richarda Brabce výsledek závisí na tom, jak členy přesvědčují Jan Hamáček a Jiří Zimola. „Mimochodem s nimi se nám jednalo dobře. Když to porovnám s minulým vedením sociální demokracie, tak jednání jsou hladší, korektnější a věcnější, bez emocí,“ tvrdí Brabec v rozhovoru pro INFO.CZ. Sociální demokraté se podle něj rozhodnou pro pragmatický vstup do vlády. „Myslím si, že i řada kolegů ze sociální demokracie ve sněmovně vidí, že opoziční role je složitá, protože opozice je poměrně velká, respektive je tam řada stran. Některé jsou výrazné. Je těžké se tam nerozpustit. Být viditelný dnes znamená být ve vládě,“ tvrdí.

Váš kolega Dan Ťok minulý týden oznámil, že nechce být ministrem v příští vládě. Vy jste si jistý, že chcete zůstat v čele resortu životního prostředí?

Jistý si není nikdo. My doufáme, že vláda vznikne, ale nemusí to být úplně jednoduché. Samozřejmě čekáme na výsledek referenda sociální demokracie. Budou pokračovat jednání. Já se netajím tím, že mě ta práce moc baví. Troufám si říct, že jsme tady za čtyři roky hodně věcí dokázali, některé ale zbývají rozpracované: například boj se suchem, což je obrovská výzva. Není tajemství, že jsem měl opakovaně nabídku na ministra průmyslu, k čemuž bych vlastně byl předurčen, protože v podstatě celý můj život byl ve financích nebo v průmyslu. Ale já jsem se do resortu životního prostředí zamiloval a mám pocit, že věci, které tady děláme, mají smysl. Takže pokud tu nabídku dostanu – a s panem premiérem jsme se o tom předběžně bavili, tak bych pokračoval rád.

Vznik vlády vám nyní komplikují komunisté. Ke sporům dochází v zahraniční politice. Výhrady mají k zahraničním vojenským misím. Předsedové ANO, KSČM i ČSSD se minulý týden sešli k jednání. Jak podle vás celý spor dopadne?

Víte, ono to bylo celé možná trochu zveličeno. Je pravda, že my jsme samozřejmě věděli, že KSČM má jiný světonázor a zahraniční směřování než hnutí ANO. My jsme orientováni spíše na Západ, na Transatlantickou vazbu, přičemž KSČM historicky směřuje spíše do Ruské federace, případně do Číny, do východních zemí. To bylo od začátku jasné, na to jsme narazili několikrát.

Diskutovali jsme podobu zahraniční politiky, tu kapitolu zahraničních věcí i obrany. U těchto jednání jsem byl, takže jsem trochu překvapený, že to teď zaznělo s větší razancí než předtím. To nebylo o tom, že by s tím předtím souhlasili. Řekli ale, že mají jiný názor. Také proto nepřichází v úvahu společná vláda, vždy to bylo maximálně o nějaké toleranci. Jasně nám řekli, že nemohou čekat, že bychom od nich získali hlasy na podporu například posilování nebo obnovu misí. Ale nezaznělo to tak kategoricky, že by to úplně bránilo podpoře.

Mohli byste jako ANO ustoupit?

Jsou věci, z nichž nemůžeme ustoupit. Česká republika má nějaké zahraniční závazky vůči spojencům. Fakt ale je, že mise jsou rozdílné. Je tam Afghánistán, Irák, Pobaltí, Afrika. Je jich celá řada. Na některých máme jen pozorovatele. Všechno to jsou nebojové mise.

Moje pochopení je to, že KSČM rozhodně nevadily všechny mise. To si kolegové budou muset říct co nejdříve. To nebude nějaká dramatická změna v textu, že bychom museli psát nové tři stránky. To bude spíše dohoda. Ale musíme v tu chvíli přesně vědět, kam to míří, abychom věděli, jak moc to případně bude něco ovlivňovat. Budeme se snažit, aby do pondělka, kdy začne referendum, bylo jasno. Kolegy ale bude při referendu stejně ale daleko více zajímat, jací budou kandidáti na ministry ČSSD.

Sociální demokraté chtěli slyšet také jména nominantů za ANO. Ty jste jim ale neřekli. Nebojíte se, že kvůli tomu může vládní spolupráce padnout? Z některých krajských organizací se ozývá opravdu silně nesouhlasný hlas.

Taky to vnímáme. Bude záležet na vyjednavačích, kteří budou hájit vládní spolupráci, především asi na panu předsedovi Hamáčkovi, případně místopředsedovi Zimolovi. Mimochodem s nimi se nám jednalo dobře. Když to porovnám s minulým vedením sociální demokracie, tak jednání jsou hladší, korektnější a věcnější, bez emocí.

Rozuměli byste si i ve vládě?

Já jsem o tom přesvědčen. Zatím, co jsme se dohodli, tak platilo. Dokonce jsme měli radost, že když jsme se domluvili, že něco neřekneme, tak to neprosáklo. To je na české poměry neuvěřitelná věc. Sám jsem byl překvapen a myslím, že i kolegové. Ze sedmi lidí to nikam neuteklo a přitom tlaky byly obrovské.

A co se týče kritiky z regionů?

Je jasné, že jsou dnes regiony, kde nadšení k vládní spolupráci není tak velké, když to řeknu eufemisticky. Někde je naopak větší. Musíme si uvědomit – a to je do jisté míry bezprecedentní věc, že se bude hlasovat ve více jak tisíci organizací ČSSD. Budou se dělat „čárky“ pro a proti. Myslím, že do poslední chvíle to nemusí být jasné.

Nechci o tom ale spekulovat. My jsme udělali maximum z hlediska kompromisů a ústupků. Myslím, že jsme dosáhli dobrého výsledku z hlediska koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády. Já doufám, že to bude stačit. Upřímně řečeno si ale nemyslím, že tím, co převáží na jednu, či druhou stranu, bude to, zda znali konkrétní jména ministrů, ale jiné věci. Půjde o to, zda řeknou, chceme do toho jít a profitovat z něčeho, o čem já myslím, že má slušnou šanci, aby to byla úspěšná vláda.

Převáží tedy podle vás pragmatismus jít do vlády?

Ano, jsme přesvědčení, že kdyby bývalo v minulém vedení sociální demokracie nedošlo k rozkolu po krajských volbách, tak by byla situace jiná. Do té doby měla ČSSD poměrně vysoké preference. Po tomto neúspěchu nastala určitá hysterie vedení. Začala akce antibabiš a velké tlaky na to, se ho zbavit, což skončilo až vypuzením z vlády.

Myslíme si, že kdyby vláda dovládla mírově, tak by to byla úspěšná vláda. Dokázala toho hodně pro lidi. Dnes bychom nemuseli řešit x měsíců složitou hádanku, jak bude koalice vypadat. Mohli jsme pokračovat spolupráci dokonce možná jen dvou stran. Kdyby to dopadlo tak, jak jsme předpokládali, že ANO by mělo třicet procent a ČSSD třeba osmnáct nebo dvacet, tak dnes by byla dvoukoalice a asi jsme se příliš nerozmýšleli.

Bohužel tenkrát se to zlomilo na tuto stranu. Dneska si myslím, že i řada kolegů ze soc.dem. ve sněmovně vidí, že opoziční role je složitá, protože opozice je poměrně velká, respektive je tam řada stran. Některé jsou výrazné. Je těžké se tam nerozpustit. Být viditelný dnes znamená být ve vládě.