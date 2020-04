Bude nám chybět nejméně miliarda. Od vlády stále nemáme informace, říká primátorka Brna | info.cz

V posledních týdnech jsem opakovaně hovořil se zástupci divadel, s provozovateli klubů nebo restaurací. Zajímalo mě, jak čelí koronavirové krizi. Jak jim chce v této nelehké době pomoct město?

Zabývali jsme se tím dlouho a důkladně, mimo jiné například i se zástupci regionální hospodářské komory. Pochopitelně jsme se také inspirovali jinde, zjišťovali jsme, jak pomáhají jiná města. Není jednoduché najít systémové a férové řešení. Těch subjektů, které potřebují pomoct, je hodně a není v možnostech města pomoct všem plošně.

A k čemu jste se tedy dopracovali?

Připravili jsme balíček opatření, o kterém jsem přesvědčená, že bude ku prospěchu. Zaměřili jsme se na nejvíce ohrožené sektory, tedy na kulturní instituce, gastro zařízení a aktuálně řešíme také subjekty, které se pohybují v oblasti cestovního ruchu. Pokud jde o kulturu, vypsali jsme pro ty nejmenší z nezřizované kulturní scény nový dotační titul v celkové výši 4,6 milionu korun.

Pokud vím, tak je ale tato pomoc zastropovaná částkou padesát tisíc.

A nelze tyto peníze použít na mzdy. Hledali jsme způsob, jak pomoct především těm opravdu „malým“, kteří nedosáhnou na pomoc od státu a pro něž může být i částka padesát tisíc v danou chvíli důležitá. Samozřejmě musíme a chceme pomoct také těm větším kulturním institucím.

A jak?

Za všechny zmíním například Divadlo Bolka Polívky, které je odkázané především na tržby ze vstupného a několikaměsíční vynucená přestávka pro něj může být likvidační. U podobně velkých kulturních subjektů, a v Brně jich zase tolik není, budeme postupovat individuálně. Výsledná podoba pomoci bude záviset na jejich potřebách a na našich možnostech.

Město také podpořilo dotacemi řadu akcí, které se ale nemohly konat…

Organizátoři, kteří už dříve obdrželi od města nějakou takovou dotaci, mohou požádat o změnu anebo rozšíření jejího účelu. Jednoduše řečeno: část těchto dotací budou moct použít na pokrytí ztrát, který vznikly kvůli koronaviru. Což se netýká pouze kulturních akcí. Pro nás je to výhodné v tom, že jde o peníze, které jsme již vynaložili, nemusíme tudíž hledat jiné zdroje.

Restaurace, bary, hospody… Podaří se vůbec znovu rozdýchat brněnskou gastroscénu?

Všem provozovatelům restauračních zahrádek promine město nájem. Kromě toho, že jim finančně ulevíme, doufám, že přilákáme Brňany a návštěvníky města opět zpátky do centra. Technicky vzato však pronájmy za zahrádky vybírají městské části. Budeme jim tedy z pozice města ušlý příjem kompenzovat, městskou pokladnu to přijde asi na šest milionů korun.

Zvažujeme, zda také například nepomoci malým gastro zařízením s nákupem dezinfekce a dalších ochranných prostředků, které budou při obnovení provozu potřebovat. Toto je ale zatím v jednání.

Zmínila bych také, že jsme v nebytových prostorách města prominuli nájmy. A ve spolupráci s hospodářskou komorou jsme rozjeli projekt Kontakt/Kontrakt, který by měl firmám svým způsobem nahradit veletrhy, kde se mohly potkávat. Cílem je nastartovat obchodní aktivity.

Máte vyčíslené ztráty hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení? Máte už třeba zprávy, že to některé z nich nepřežijí?

Přesná čísla nemám. Kolegové jsou s jejich zástupci v kontaktu. Brno pro oživení cestovního ruchu promine hotelům a penzionům ubytovací poplatek, i když městská pokladna přijde o příjem okolo deseti nebo jedenácti milionů korun. Hotelů a penzionů se však zásadně dotýká také to, že odpadly konference, výstavy a veletrhy, což pro ně znamená mnohem větší a dlouhodobější výpadek příjmů. Pokud vím, zavřel a už nejspíš neotevře Hotel Slavia.

Bude letos Velká cena?

Jisté to zatím není. Neznáme plány pořadatelské agentury pro letošní rok, čekáme na jejich vyjádření. Podle médií by se právě v Brně mohl jet první závod po vynucené pauze, což by mohlo být atraktivní. Zda takový scénář opravdu existuje, jak by to bylo s návštěvníky, o tom oficiálně však nic nevíme.

Pokud by se Velká cena měla konat bez diváků, i tak by to znamenalo příjezd asi 1300 osob. Což také netušíme, zda by bylo v souladu s hygienickými pravidly. Potřebujeme k tomu stanovisko krizového štábu. A pokud by se jel jen závod bez účasti veřejnosti, museli bychom určitě vyjednat slevu na zalistovacím poplatku.

Co koupaliště, otevřou se letos?

Snad ano. Definitivní to samozřejmě není.

Faktem je, že Brno v posledních letech hodně těžilo z turistů a cestovního ruchu. Letošní výpadek bude skoro jistě obrovský. Myslíte, že jim ho město bude kompenzovat dostatečně?

Za mnohem potřebnější považuji oživit město. Všem to pomůže víc, než když dostanou jednorázově pár tisíc. Důležité je nalákat sem znovu turisty, s čímž by nám měla pomoct i plánovaná kampaň. Ze stejného důvodu chceme vyjít vstříc všem barům, kavárnám a restauracím, které doposud zahrádky neměly, aby si je otevřely. Také plánujeme v centru města více menších kulturních, zejména hudebních akcí. Aby to podobně jako na Jakubském náměstí pulsovalo i jinde.

Zpět ještě k divadlům a nejen k nim. Když jsem mluvil před několika týdny se zástupci některých z nich, vyjadřovali poměrně velkou obavu ani tak ne, pokud jde o zvládnutí současné situace, ale hlavně o příští roky. Jednoduše řečeno, stát vybere méně na daních, budou se snižovat rozpočty, bude se muset škrtat. A týkat se to bude také měst a jejich příspěvkových organizací. No a třeba podle divadel by to mohlo být okolo deseti nebo dokonce patnácti procent, což je podle nich de facto likvidační. Už teď – tvrdí jejich vedení – jsou podfinancované.

Neřekla bych, že budou tlačeni k tomu, aby seškrtali rozpočty o deset nebo patnáct procent. Jistota ale je, že od státu dostaneme méně peněz. V tuto chvíli to vypadá, že nám bude chybět nejméně miliarda.

To je v procentech kolik?

Rozpočet Brna letos počítal s příjmy přibližně šestnáct miliard. Výpadek se tak samozřejmě projeví i na financování našich příspěvkových organizací a nějaké úspory budou muset nastat. Investice potřebujeme, bez nich ochromíme ekonomiku. Na provozních nákladech moc ušetřit nejde, mzdy mají pevně dané. Jak to v praxi bude, je předčasné odhadovat, plošné škrty se mi ale nezdají jako vhodné řešení.

Pokud jde o investice do kultury, mnohdy jde sice o obrovské projekty, zároveň na ně ale můžete získat kofinancování. Přesto: uvažujete o jejich pozastavení?

Pokud jde třeba o Janáčkovo kulturní centrum, neumím si představit, že bychom ho nedokončili. Aktuálně čekáme na stavební povolení. Horší to bude například s atletickou halou, která je plánována u kampusu. Vůle ze strany státu nebyla zrovna velká ani dříve a spíš předpokládám, že vláda využije situace… Bez kofinancování ale město tento projekt spustit nemůže.

Jsou ještě jiné projekty, kde by to vypadalo podobně?

Takto velké ne.

Co hokejová hala?

Tam vše pokračuje podle plánu. Město počítá s tím, že si vezme úvěr. Na dubnovém zastupitelstvu jsme založili novou společnost, která by měla do budoucna halu stavět, případně pak i provozovat.

Pokud ale říkáte, že budete mít o miliardu nižší rozpočet, kde chce tedy město nejvíce šetřit?

Na provozních výdajích. A dál, v rámci investic, to bude otázka priorit.

Co školky? Otevře je město do prázdnin?

Počítáme s tím od května. Bude to na každé městské části, v jakém režimu a kdy přesně je reálně otevřou.

Otázka na závěr: vláda čelí kritice, že postupuje chaoticky, mění rozhodnutí, mnohdy si ministři protiřečí a podobně. Jaká je vaše zkušenost v tomto ohledu: měli jste od centrálních orgánů jednoznačné a jasné informace, rady, doporučení?

Ze začátku panoval veliký chaos. Zčásti to lze pochopit, vše vznikalo za pochodu, vázly informace z vlády směrem k nám, museli jsme hodně improvizovat. Osobně jsem se snažila, abychom postupovali s maximální opatrností, protože nikdo netušil, jak se virová situace bude vyvíjet. I proto jsme třeba rozhodli o povinnosti roušek v městské hromadné dopravě dříve než stát. Teď si ale myslím, že je potřeba restriktivní opatření, z nichž mnohá znamenají omezení našich svobod, rozvolňovat. A stejně jako na počátku, citelně postrádám od vlády informace a zdůvodnění jejího postupu.